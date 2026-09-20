Израиль назвали международной угрозой: главные новости в мире 20 сентября

Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину возле Белого дома после сообщения о возможном нарушении режима безопасности. Об этом сообщает Sun. Инцидент произошел в субботу в районе парка Лафайет-сквер, где правоохранители и военнослужащие перекрыли перекресток.

Поводом для оцепления стал автомобиль, выехавший на тротуар рядом с защитным ограждением. Водителя задержали и надели на него наручники. По данным издания, после этого мужчина потребовал встречи с президентом США Дональдом Трампом. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

The New York Times: Гайана нарастила нефтяные доходы на фоне конфликта

Гайана укрепила позиции на мировом нефтяном рынке на фоне конфликта между США и Ираном, который привел к сокращению поставок энергоресурсов. Как пишет The New York Times, доходы страны от экспорта нефти в 2026 году могут достичь $6,5 млрд — примерно вдвое больше январских прогнозов.

Согласно приведенным изданием данным, Гайана сейчас добывает около 900 тыс. баррелей нефти в сутки, а к 2030 году показатель может вырасти до 1,7 млн.

Минфин страны сообщал, что в первой половине 2025 года суточная добыча составляла около 639 тыс. баррелей, тогда как в январе — июне 2026 года она увеличилась на 41,3%. Экспорт сырья за этот период вырос на 82,1%.

NTV: Фидан заявил о выходе действий Израиля за рамки региона

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что действия Израиля, по его оценке, приобрели международное значение и уже не ограничиваются рамками ближневосточного региона. Об этом он сообщил в эфире телеканала NTV, отметив, что подобная позиция, как он утверждает, получает поддержку и среди традиционных союзников Израиля.

Турецкий министр также заявил о намерении Израиля расширить сферу своей активности на Сирию. По мнению Фидана, после Палестины и Ливии именно Сирия может стать следующим направлением действий Израиля. Конкретные государства, которые, по его словам, разделяют такую оценку, глава турецкого МИД не назвал.

Politico: планы Трампа создать Силы ИИ удивили отрасль

Планы президента США Дональда Трампа по созданию Сил искусственного интеллекта стали неожиданностью для значительной части американской технологической отрасли. Как сообщает Politico, представители индустрии узнали об инициативе преимущественно после ее публикации президентом в социальной сети Truth Social.

Трамп также заявил о намерении назначить советника по вопросам искусственного интеллекта и выразил мнение, что эта технология в перспективе может обеспечивать до четверти ВВП США.

Morgenpost: Бундесвер направляет 18-летних на медкомиссии

Бундесвер начал направлять многих 18-летних граждан Германии на обязательные медицинские обследования. Как сообщает Morgenpost, пройти комиссию могут и те молодые люди, которые не планируют проходить военную службу и указали это в соответствующей анкете.

Количество медицинских проверок намерены постепенно увеличивать. При этом прохождение комиссии само по себе не означает автоматического призыва в армию и не обязывает гражданина поступать на службу в Бундесвер.

Германия одновременно готовится к возможному возвращению всеобщей воинской обязанности и планирует открыть 24 центра для проведения медосмотров. Ожидается, что они начнут работу уже в следующем году.