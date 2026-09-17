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Это мелочь. Трамп не забрал премию. Никто не знает, что делать с деньгами

Дональд Трамп спустя несколько месяцев после присуждения ему Премии Израиля пока так и не получил ее денежную часть.
Дональд Трамп спустя несколько месяцев после присуждения ему Премии Израиля пока так и не получил ее денежную часть. Reuters

В 2026 году Трамп стал одним из лауреатов Премии Израиля — одной из наиболее престижных государственных наград страны. Американскому президенту ее присудили в категории за достижения на протяжении жизни, отметив его особый личный вклад «в еврейский народ и развитие Израиля».

В Министерстве образования Израиля заявили, что деньги Трампом пока не получены. Но если американский президент все же решит забрать награду, выплата будет произведена в установленном порядке. Иными словами, средства не пропали и не были переданы другому лауреату — они остаются в распоряжении ведомства и ждут своего героя.

При этом вопрос о том, что именно Трамп намерен сделать с премией, остается открытым. Так, он может получить деньги, может вообще отказаться от них или, например, распорядиться ими иначе. Пока официального заявления самого президента по этому поводу не последовало.

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Необычный лауреат

Премия Израиля ежегодно присуждается людям и организациям за выдающиеся достижения и значительный вклад в жизнь страны, общества и еврейского народа. Для большинства лауреатов денежная часть имеет вполне практическое значение. В случае Трампа ситуация выглядит иначе: президент США — миллиардер, поэтому скромная по его меркам сумма не может заметно повлиять на его материальное положение. Гораздо важнее символическая сторона награды. Сам факт присуждения Премии Израиля американскому президенту стал заметным жестом признания его роли в отношениях с Израилем и еврейской общиной. С другой стороны, такое пренебрежение наградой со стороны лидера США тоже можно рассматривать с точки зрения символизма.

Сам Трамп не присутствовал на церемонии вручения, которая прошла в Иерусалиме в апреле. Теперь в министерстве фактически остается ждать, воспользуется ли лауреат своим правом на денежную часть награды.

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В центре внимания

История с невостребованной премией стала известна именно тогда, когда Министерство образования Израиля начало новый цикл отбора лауреатов. В стране уже принимают предложения по кандидатам на Премию Израиля следующего года.

Для Израиля это одна из важнейших гражданских наград. Ее присуждают в разных областях — от науки и культуры до общественной деятельности. Денежная выплата для каждого победителя составляет 75 000 шекелей.

Практика, когда обеспеченные лауреаты распоряжаются призовыми деньгами в пользу благотворительности, в Израиле уже существует. Поэтому и в случае Трампа возможен вариант, при котором сумма будет направлена не на личные нужды.

Однако пока это лишь возможные сценарии. Министерство образования официально подтверждает только одно: денежная часть Премии Израиля Трампу еще не передана. 75 000 шекелей продолжают ждать своего получателя в Иерусалиме.
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