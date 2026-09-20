Фидан назвал Израиль угрозой для всего мира

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что действия Израиля вышли за рамки регионального конфликта и приобрели международное значение. Об этом он заявил в эфире телеканала NTV.

«Израиль представляет угрозу не только для региона, но и для всего мира. Мы видим, что эта идея находит поддержку и у традиционных друзей Израиля», — сказал он.

Фидан отметил, что подобная оценка, как он утверждает, получает поддержку и среди государств, которые традиционно считались союзниками Израиля. При этом турецкий министр не уточнил, какие именно страны он имеет в виду.

Кроме того, глава турецкого внешнеполитического ведомства обвинил Израиль в стремлении расширить сферу своих действий на Сирию. По его мнению, после Палестины и Ливии именно Сирия может стать следующим направлением израильской активности.

Ранее высокопоставленные военные США, Израиля и арабских стран провели в ФРГ закрытую встречу, на которой обсудили конфликт с Ираном и ситуацию на Ближнем Востоке.