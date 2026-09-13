Прогноз. Русскоязычных депутатов в парламенте Израиля станет вдвое меньше

Русскоязычная община Израиля может потерять больше половины депутатов в новом парламенте (кнессете). По средним данным опросов, в него пока проходят лишь три представителя репатриантов из стран бывшего СССР — против семи в нынешнем составе. Пусть даже и до выборов еще есть время.

Русский голос

Согласно анализу новостного агентства ynet, основанному на среднем показателе последних опросов, в парламент Израиля XXVI созыва пока проходят только три русскоязычных кандидата. Это Авигдор Либерман, Юлия Малиновская и Алекс Риф.

В нынешнем составе парламента представителей выходцев из стран бывшего СССР семь. Таким образом, если прогнозы подтвердятся, их число сократится более чем вдвое. Для общины, которая на протяжении десятилетий считалась заметной политической силой, это серьезное изменение.

При этом речь идет о крупной части населения страны. По данным Центрального бюро статистики Израиля, весной 2026 года в стране проживали около 10,24 млн человек. В публикациях израильских СМИ русскоязычных жителей и выходцев из бывшего СССР оценивают примерно в 13% населения — то есть ориентировочно в 1,3 млн человек.

Основная часть нынешнего русскоязычного представительства может сохраниться благодаря партии «Наш дом — Израиль». Либерман возглавляет ее список, а Малиновская находится на пятом месте. Сейчас политической силе прогнозируют около семи мандатов. Если она получит восемь, в парламент пройдет и нынешний вице-спикер Евгений Сова, занимающий восьмую позицию.

Еще один потенциальный депутат — Алекс Риф: русскоязычная репатриантка занимает 15-е место в списке новой партии «Яшар!» Гади Айзенкота.

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Половина новичков

Сокращение представительства русскоязычной общины происходит на фоне масштабной смены состава парламента. По среднему показателю последних опросов, в него могут пройти 48 новых депутатов — около 40% от общего числа. Это почти исторический максимум. Больше новичков появилось только после выборов в парламент XXI созыва, тогда их было 49.

Главным источником обновления должна стать партия «Яшар!»: по прогнозам, она может привести в парламент сразу 18 новых депутатов. Еще шесть новичков ожидается от партии Нафтали Беннета «Вместе», по четыре — от «Демократов», «Ликуда» и «Амха Исраэль» Офера Винтера. Три новых депутата могут появиться в «Нашем доме — Израиле» и три — в «Еврействе Торы».

Меняется не только национальный состав парламента. По прогнозам, женщин в нем также станет рекордное количество — 34. Это больше, чем когда-либо прежде. Однако внутри политических блоков разница очень заметна: среди партий, относящихся к «Блоку перемен», женщины могут получить 25 из 54 мандатов, или около 46%. В лагере партий, поддерживающих Биньямина Нетаньяху, прогнозируется только семь женщин из 51 депутата — около 13%.

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Военные против политиков

Еще одна особенность будущего состава — это заметный разрыв между политическими лагерями по числу бывших высокопоставленных военных и силовиков.

В «Блоке перемен» в парламент могут попасть бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот, экс-глава ШАБАКа Йорам Коэн, бывший заместитель главы «Мосада» Рам Бен-Барак, экс-заместитель начальника Генштаба Яир Голан, а также три генерал-майора запаса — Элазар Штерн, Камиль Абу Рукун и Ноам Тибон.

У партий, поддерживающих нынешнего премьера Нетаньяху, представителей такого уровня значительно меньше. Наиболее заметные фигуры с военным прошлым — бригадные генералы запаса Офер Винтер и Мири Регев.

До выборов 27 октября расклад еще способен измениться. Нынешний прогноз основан на усредненных данных опросов и показывает только тех кандидатов, которые непосредственно проходят в парламент. Он не учитывает возможные изменения состава фракций после выборов в рамках так называемого «норвежского закона».

Но уже сейчас очевидно: новый парламент Израиля может стать одновременно самым обновленным за многие годы и одним из наименее представленным русскоязычными депутатами.