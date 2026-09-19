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Politico: слова Трампа о создании Сил ИИ застали техотрасль врасплох

Bonnie Cash / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Заявление американского президента Дональда Трампа о планах создать Силы искусственного интеллекта стало неожиданностью для технологической отрасли США, сообщила газета Politico со ссылкой на представителей индустрии.

Ранее глава Белого дома написал на своей странице в социальной сети Truth Social о намерении создать Силы ИИ (AI Force) и назначить нового советника по вопросам, касающимся этой сферы. Он также выразил уверенность в том, что искусственный интеллект будет составлять до 25 процентов ВВП США.

«Четыре представителя отрасли... рассказали Politico, что отрасль не была по большей части проинформирована о решении Трампа до его публикации в Truth Social», — уточняется в статье.

Один из собеседников издания отметил, что никто не осведомлён о сути инициативы президента. Другой источник подчеркнул, что мнение большинства представителей отрасли учтено не было.

Напомним, 12 сентября американский предприниматель Илон Маск обратил внимание на собственные предупреждения об опасности искусственного интеллекта, которые он озвучил ещё 12 лет назад. На это его побудили дискуссии о необходимости замедлить развитие ИИ. Миллиардер сослался на свою публикацию 2014 года. В ней он предупреждал, что искусственный интеллект может быть опаснее ядерного оружия.
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Обществоискусственный интеллектДональд ТрампСША
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