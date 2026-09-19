Бундесвер начал направлять 18-летних немцев на медкомиссии

Бундесвер начал направлять многих 18-летних граждан Германии на обязательные медицинские обследования. Как сообщает Morgenpost, пройти комиссию могут в том числе молодые люди, которые не планируют служить в армии и указали это в соответствующей анкете.

Количество таких медицинских проверок планируется постепенно увеличивать. При этом само прохождение комиссии не означает автоматического призыва на военную службу и не обязывает молодого человека вступать в бундесвер.

Германия также готовится к возвращению всеобщей воинской обязанности. В рамках подготовки в стране планируется создать 24 центра для проведения медицинских обследований, которые, как ожидается, начнут работать уже в следующем году.

Ранее глава Бундесвера Карстен Бройер призвал немцев готовиться к обороне.