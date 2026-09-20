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В США арестовали мужчину, требовавшего беседу с Трампом

Flickr.com
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину возле Белого дома после сообщения о нарушении режима безопасности. Об этом сообщает издание Sun.

По данным газеты, инцидент произошел в субботу неподалеку от парка Лафайет-сквер. Правоохранители и военнослужащие перекрыли перекресток после того, как автомобиль выехал на тротуар рядом с ограждением, установленным для обеспечения безопасности территории.

После задержания водителя правоохранители надели на него наручники. Как пишет издание, мужчина потребовал предоставить ему возможность поговорить с президентом США Дональдом Трампом. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в Лос-Анджелесе арестовали 40-летнего автора подкастов Бенджамина Азарию Саутвурта. Ему предъявили три обвинения, в том числе в угрозах убийством Трампу.
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