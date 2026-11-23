Правая фракция Европарламента «Патриоты за Европу» рассчитывает инициировать отставку председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, если сумеет усилить свои позиции в Совете ЕС. Об этом в интервью изданию Politico рассказала сопредседатель политического объединения, венгерский евродепутат Кинга Гал.

Отвечая на вопрос о перспективах смещения главы Еврокомиссии, политик напомнила, что ее единомышленники уже дважды пытались провести эту процедуру среди депутатов.

«Да. Мы пытаемся сделать это здесь, в парламенте», — заявила Гал.

Прежние попытки вынести вотум недоверия провалились из-за расклада сил в Европарламенте, где большинство удерживает Европейская народная партия, в которую входит сама фон дер Ляйен. По регламенту для отставки комиссии нужно собрать две трети от числа поданных голосов, причем это количество должно превышать половину всего депутатского корпуса.

Главной текущей задачей своей группы венгерский политик назвала поддержку союзников на национальных голосованиях в странах ЕС, чтобы увеличить число правых глав государств и правительств в Европейском совете. В частности, объединение связывает большие надежды с итогами ноябрьских выборов в Испании, президентской гонкой во Франции, где баллотируется Марин Ле Пен, а также возвращением правых сил к руководству Польшей в 2027 году.

В преддверии общеевропейских выборов 2029 года «Патриоты за Европу» намерены наладить тесную координацию и с остальными правыми силами в Европарламенте, чтобы сформировать максимально крупный блок. По мнению соратницы премьера Венгрии Виктора Орбана, искусственный барьер вокруг правых в Брюсселе уже дал трещину, поскольку нельзя бесконечно игнорировать интересы миллионов избирателей.

В числе ключевых целей Гал обозначила ужесточение миграционного контроля, защиту экономики и снижение цен на энергоносители, а также урезание полномочий Еврокомиссии с возвратом прав национальным столицам — вплоть до обсуждения отказа от прямых выборов в Европарламент в пользу делегирования депутатов парламентами стран-участниц.

На вероятность серьезных политических перемен в Евросоюзе на фоне предстоящего электорального цикла ранее обращал внимание aif. В материале отмечалось, что с конца ноября 2026 года по конец 2027 года голосование пройдет сразу в четырех из пяти крупнейших стран объединения — Испании, Франции, Польше и Италии. По оценке политологов, усиление позиций евроскептиков по итогам этих кампаний способно полностью перекроить расстановку сил в Европе и привести работу институтов ЕС к параличу.