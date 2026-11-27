Потребность творить добро превратилась в жизненный принцип многих москвичей. Некоторые из них, оказывающие помощь бойцам в зоне СВО, стали победителями конкурса «СтоЛИЧНЫЕ истории». Торжественная церемония награждения лауреатов проекта, который собрал более тысячи участников и объединил людей разных поколений и профессий вокруг идеи бескорыстной помощи фронту, состоялась в столичном Центральном Доме актера имени А. А. Яблочкиной на Старом Арбате. В ней приняли участие Герои России, творческие коллективы, актёр Дмитрий Дюжев, а ведущим события стал Анатолий Кузичев, лицо политических программ «Первого канала».

В поле зрения — герои тыла

Конкурс «СтоЛИЧНЫЕ истории» проходит в Москве уже в третий раз. Главная его цель — рассказать о неравнодушных москвичах и организациях, которые бескорыстно оказывают помощь фронту в тылу, помогая участникам специальной военной операции, жителям приграничных и новых регионов России. Это истории о тех, кто по велению сердца собирает и отвозит гуманитарную помощь, работает в госпиталях, плетёт маскировочные сети, изготавливает окопные свечи, перевязочные пакеты или сухой душ.

Проект «СтоЛИЧНЫЕ истории» благодаря колоссальному отклику москвичей получил статус ежегодного, доказав, что потребность творить добро и быть сопричастным к судьбе Родины — жизненное кредо современных москвичей. Конкурс с его высокой миссией проводится при непосредственном участии департамента национальной политики и межрегиональных связей. Его руководитель Виталий Сучков обратился к гостям со сцены.

Виталий Сучков. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

«Мы благодарим всех участников сегодняшнего мероприятия, но, конечно же, говорим спасибо всем тем, кто неравнодушен к тому, что происходит в зоне СВО. Люди действительно не жалеют ни средств, ни времени, ни души, ни сердца для того, чтобы сделать доброе дело для наших героев. Мы общими усилиями сделаем все для того, чтобы приблизить нашу победу», — сказал он.

На конкурс в этом году поступило 1300 заявок — и только 100 вошли в так называемый шорт-лист. Памятные статуэтки в ходе торжественной церемонии получили восемь человек, которые самостоятельно или с группой единомышленников оказывают помощь бойцам СВО.

Награждение участников конкурса «СтоЛИЧНЫЕ истории», посвященного помогающим бойцам СВО волонтерам. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

О людях, приближающих победу

Проект «СтоЛИЧНЫЕ истории» наглядно демонстрирует: сила России — в сплоченности ее народов и в готовности обычных людей совершать ежедневный подвиг милосердия. Среди таких — «Волонтеры Мосрентгена» под руководством Нины Юштановой, которая несколько лет назад организовала работу группы из более чем 50 человек. Они изготавливают нашлемники, госпитальные подушки, хирургические простынки и пеленки, сухой душ, носки, варежки и индивидуальные перевязочные пакеты. Первоначально инициатива Нины Юштановой существовала на собственные средства, позже к группе подключилась общественная организация.

Удивительно, но самой заслуженной участнице «Волонтеров Мосрентгена» исполнилось 89 лет. Она сама ездит «за ленточку» и передаёт гуманитарную помощь. Буквально на днях Нина Зиновьевна вернулась из десятой, юбилейной, поездки.

«Я начала помогать фронту в марте 2023 года. Сначала перечисляла средства, потом мне показалось, что этого мало. Стала собирать сухой армейский душ, потом постепенно начали присоединяться люди. Когда в моей квартире уже не оставалось места, нам выделили помещение. Главная наша деятельность — это производство индивидуальных перевязочных пакетов. На сегодняшний день уже сделано более 95 тысяч штук», — отметила Нина Юштанова.

Масштабную помощь организует Евгений Гольман, президент благотворительного фонда «Добрыня» и ветеран СВО. Он занимается поставкой техники для бойцов, строительством объектов социально значимой инфраструктуры. Уже построены три современных спортивных комплекса, два из которых — в Донецкой и Луганской народных республиках.

Евгений Гельман. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

«С первого дня СВО мы помогаем нашим бойцам, детским домам, организуем спортивные мероприятия, создаем спорткомплексы. За годы работы для многих детей-сирот я стал как отец. Тяжело уезжать оттуда», — сказал Евгений.

Слабый пол в тылу тоже не стоит в стороне. Полина Бирюкова — врач, дочь и жена военнослужащих. Случайная встреча с бойцом, который проходил реабилитацию в московском госпитале, однажды многое изменила в её жизни.

«Внутри все перевернулось, я просто не могу передать словами. Мужчина сидел в кресле, у него была история болезни, и там была написана фамилия, я увидела только фамилию. Попросила мужа узнать, где он лежит, в какой палате, в каком отделении…»

«И вот мы просто начали передавать еду. Я шла на работу, звонила мужу и говорила: извини, мне надо для ребят покупать обувь, одежду, рации, каски, аккумулятор, — рассказала Полина Бирюкова. — Они там защищают нас, чтобы у нас с нашими детьми было завтра. А у кого-то из них это может закончиться сегодня. Я не просто верю в нашу победу — я живу этой победой, жду и молюсь о ней. Я верю в наших ребят, даже, знаете, как? Любви к Родине, наверное, не может быть без любви к человечеству».

Полина Бирюкова с сыном. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Прокомментировал конкурс и заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко: «Конкурс объединил людей, для которых чужая беда стала личным вызовом, а служение Отечеству и ближнему — ежедневной внутренней потребностью. Сегодня на вас возложена важнейшая историческая миссия. Вы — тот самый надёжный, несокрушимый тыл, который даёт силы нашим бойцам на передовой. Каждая маскировочная сеть, тонна собранной гуманитарной помощи, каждое техническое средство или простое, теплое письмо от чистого сердца — это реальный вклад в нашу общую Победу и спасенные жизни. Благодаря конкурсу мы узнаём, как много сограждан нашей великой страны объединены такими бесценными человеческими качествами, как милосердие, сострадание, сочувствие и неравнодушие к судьбе Отечества. Сегодня мы говорим вам „спасибо“ за самоотверженность, отзывчивость, активную жизненную и гражданскую позицию, за большой вклад в укрепление и приумножение победных традиций нашего народа».