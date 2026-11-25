В московском Центральном Доме актера наградили победителей конкурса «СтоЛИЧНЫЕ истории», который посвящен помогающим бойцам спецоперации волонтерам. Об этом сообщает информационный центр правительства Москвы.

В конкурсе участвовали свыше 1,4 тысячи жителей столицы. Свои истории помощи военнослужащим прислали студенты, ветераны, многодетные семьи, общественные деятели, сотрудники московских вузов, правоохранительных органов, медучреждений и транспортных предприятий. Церемония награждения победителей состоялась 24 ноября.

«Благодаря конкурсу мы узнаем, как много сограждан нашей великой страны объединены такими бесценными человеческими качествами, как милосердие, сострадание, сочувствие и неравнодушие к судьбе Отечества. Сегодня мы говорим вам „спасибо“ за самоотверженность, отзывчивость, активную жизненную и гражданскую позицию, за большой вклад в укрепление и приумножение победных традиций нашего народа», — рассказал заммэра столицы по вопросам региональной безопасности и информполитики Александр Горбенко.

Ранее сообщалось, что Александр Горбенко указал на роль Георгиевских игр в патриотическом воспитании.