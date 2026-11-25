На сцену также вышел актер Дмитрий Дюжев, который поздравил лауреатов песней и поэтическим словом. Отметим, что на конкурс «СтоЛИЧНЫЕ истории» в этом году поступило более тысячи заявок, из которых 100 вошли в шорт-лист.