В конце ноября, когда Москва уже дышит предчувствием зимы, столица вновь стала центром притяжения для тех, чья профессия — рассказывать о традициях и идентичности народов России. В Общественной палате РФ прошел юбилейный, X Медиафорум этнических и региональных СМИ. В этом году его девиз — «Единство народов России: вызовы, традиции, развитие».

В год единства народов России

На юбилейный медиафорум в столицу съехались более 130 делегатов из 52 регионов страны. К ним присоединились онлайн-участники, следившие за трансляциями на официальном сайте мероприятия. География присутствующих наглядно демонстрирует: этническая журналистика в России — это уже не удел узкой группы энтузиастов, а мощная сеть СМИ, распространившаяся на 17 миллионов квадратных километров благодаря десятилетней плодотворной работе Гильдии межэтнической журналистики и Департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

«В этом году Медиафорум отмечает свой десятилетний юбилей, особенно символично, что он проходит в год единства народов России. Москва — признанный центр межнациональной дружбы, здесь бережно хранят национально-культурные традиции, широко освещается деятельность органов власти, институтов гражданского общества по воплощению в жизнь государственной национальной политики Российской Федерации, — прокомментировал событие заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и редакционной политики Александр Горбенко. — Этнические региональные СМИ в нашей стране освещают интересные события, рассказывают о людях, которые своим трудом прославляют родные города, села, языки, истории и традиции. Журналисты — это хранители культурного хода своих народов, популяризаторы и летописцы регионов. Именно через ваши статьи и эфиры вся Россия видит, как живет наша большая многонациональная страна. Уверен, что юбилейный медиафорум станет важным шагом в дальнейшем укреплении сплоченности нашего общества, сохранение исторической памяти и патриотического воспитания молодежи, даст возможность профессионалам индустрии СМИ обсудить апробированные новые формы информационного освещения национальной политики. Желаю Вам успешной работы на Медиафоруме, новых профессиональных успехов и неиссякаемой энергии для реализации всего задуманного».

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Открылся Медиафорум по традиции пленарным заседанием, на котором присутствовали и журналисты, и представители власти. Первое слово взял руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков. Он подчеркнул важность проведения подобных мероприятий в городе, где проживают свыше 180 этнических сообществ. Каждый из них должен иметь право высказываться.

«В 2017 году департамент поддержал инициативу Гильдии межэтнической журналистики — проводить медиафорум. Почему? Потому что уже тогда развивался проект „СМИротворец“, и мы ежедневно проводили совместные мероприятия. Главная задача — показать, что делается в регионах нашей страны. Мы, конечно же, показываем, что делаем в Москве. И этот опыт обобщить и транслировать на всю страну. Я уверен, что у нас все получилось. У нас очень много идей поступило от участников форумов, и мы рассчитываем, что на сегодняшнем форуме обсудим очень важные вопросы и выработаем практические решения, которые будут реализовываться во всех регионах страны», — сказал он.

Виталий Сучков. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Практическую направленность форума подтвердила и Маргарита Лянге, глава Гильдии межэтнической журналистики. Она отметила, что каждую идею, которую выработали и закрепили в прошлом году, удалось реализовать. К таким относятся: популяризация национального костюма, увеличение тематического образовательного контента, открытие журналистами НКО, увеличение количества межэтнического кино, создание новых туристических маршрутов и многое другое.

«В результате форума появились прекрасные межрегиональные проекты, общероссийские проекты. Таким образом, мы даем пример и двигаемся вперед. То есть не просто идея, а уже ее воплощение и конкретная ее реализация с конкретными ресурсами. Собственно, это основное и главное отличие нашего форума. Сегодня с нами на форуме с одной стороны журналисты, с другой многие из них трансформировались. Например, кто-то из них открыл НКО. Все вместе мы двигаемся к общей цели — укреплению единства российской нации, налаживанию согласия и взаимопонимания между всеми 194 народами России», — сказала Маргарита Лянге.

Маргарита Лянге. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Немаловажную роль в укреплении единства народов играет издательский дом «Аргументы и Факты», который уже много лет выпускает приложение «Столичность», полностью посвященное популяризации традиций народов России. А вопросы межэтнического взаимодействия поднимаются и в самих «Аргументах и Фактах», и на сайте издания.

«Мы к реализации многих сугубо московских тем привлекли региональные редакции, а в региональные темы „вторглись“ из Москвы. Причем, надо сказать, что у нас есть дочерние компании в регионах, их 20, а партнеров и франшиз еще 30-40. И мы везде нашли взаимопонимание. Поднимаем темы, которые оказались не просто важными, но они еще и интересны нашим потребителям, — отметил Михаил Чкаников, главный редактор ИД „Аргументы и факты“. — Цифры показывают, что мы сумели добиться того, что эта тематика стала в некоторых случаях топовой, и я думаю, что в год единства мы много сделали для того, чтобы единства стало больше. Мы проделали в этом году большую работу, решив, что, в великом городе должно выходить великое приложение. И, несмотря на то что это звучит чрезмерно амбициозно, но мне кажется, что мы хорошо продвинулись в этом направлении».

Михаил Чкаников. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Актуальность этой работы СМИ подтвердил заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский. В стране, где мирно соседствуют почти 200 народов, именно средства массовой информации формируют ту самую ткань доверия, без которой невозможно существование единого государства.

На мокшанском языке

Большое пленарное заседание плавно перетекло в сессии, их на медиафоруме было три: «Русский код как основа российской идентичности», «Народные традиции в креативных индустриях» и «Медиа для молодых: чем привлечь поколение зет и Альфа». В каждой сессии принимали участие представители СМИ различных этносов.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

«Впервые на этом форуме. Мне очень понравился пул представленных спикеров и то, что мы здесь обсуждаем не обыденные темы, например придумываем газету, а говорим о том, как популяризировать межэтнический контент в интернете, как осовременить культуру, как преобразовать национальный костюм так, чтобы это было красиво и уместно. Сама я блогер и занимаюсь созданием контента на мокшанском языке», — рассказала Марина Журавлева из Мордовии.

К ней присоединилась уже опытная гостья форума Ньургуйаана Стручкова — генеральный директор «Сахапечать».

Александр Журавский. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

«Мы считаем этот медиафорум очень важной площадкой у нас в стране. Каждый раз это новые вызовы, потому что все меняется, каждый раз нужно быть впереди, чтобы за всем успевать и внедрять это в жизнь и в журналистику. Мы издаем множество изданий на национальном языке и на русском, поэтому для нас обменяться опытом на данном форуме очень важно и полезно» — сказала представитель Республики Саха.

Таким образом, Медиафорум в Москве в очередной раз зафиксировал важный сдвиг в отечественной журналистике. Региональные и этнические издания перестают быть просто «хроникерами» локальных событий. Они становятся кураторами смыслов, которые объясняют всей стране, что такое Россия на самом деле — не через заголовки федеральных агентств, а через тихие, но невероятно стойкие истории людей, сохраняющих свой язык, традиции и достоинство в любой точке большой страны.