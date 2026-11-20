В 2026 году на городской общественный транспорт Москвы приходится 70% всех поездок, а бесперебойную работу трамваев, электробусов, метро, электричек и маршруток обеспечивают 220 тысяч специалистов. Ко Дню работника транспорта, который отмечается в России 20 ноября, стали известны цифры: столица развивает единый рельсовый каркас из 444 станций метро, МЦК и МЦД, строит южный участок Троицкой линии до наукограда Троицк, расширяет крупнейший в Европе парк электробусов (свыше 3 тысяч машин), подвела итоги рекордной навигации по Москве-реке и готовит к испытаниям первый беспилотный поезд метро.

Кратко

20 ноября 2026 года в России отмечается День работника транспорта.

Доля городского транспорта: 70% всех поездок по столице.

Команда отрасли: 220 тысяч сотрудников транспортного комплекса Москвы.

Рельсовый каркас и Троицкая линия: 444 станции метро, МЦК и МЦД (в 2010 году их было 182); на Троицкой линии (свыше 43 км, 17 станций) работают 11 станций от «ЗИЛа» до «Новомосковской», а на южном участке длиной 16,9 км строят еще 6 станций до Троицка.

Водный транспорт: 31 электросудно и 25 причалов на четырех круглогодичных маршрутах, более 1,5 млн поездок за 2026 год и свыше 360 тыс. пассажиров Северного и Южного речных вокзалов.

Инвестиции на 2027–2029 годы: 306,1 млрд рублей на закупку новых вагонов метро, поездов для Центрального транспортного узла, электробусов и автобусов.

Строительство Троицкой линии метро. Фото: Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Мэр Москвы поздравил транспортников

20 ноября 2026 года мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников транспортного комплекса с профессиональным праздником в своем канале в мессенджере «Макс» и отметил, что за последние полтора десятка лет отрасль совершила колоссальный рывок вперед.

«За последние полтора десятка лет транспортный комплекс Москвы совершил колоссальный рывок вперед, став одним из символов обновляющейся столицы. Жители по достоинству оценили изменения: сегодня 70 процентов всех поездок в мегаполисе приходится на современный, комфортный и надежный городской транспорт», — написал Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что за этими переменами стоит ежедневный труд 220-тысячного коллектива московского транспорта — от специалистов с многолетним стажем до выпускников профильных колледжей и вузов. Особые слова признательности глава города адресовал трудовым династиям. «Спасибо вам, дорогие друзья, за высокий профессионализм, преданность делу и большой вклад в развитие Москвы и улучшение качества жизни москвичей. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе», — добавил мэр Москвы.

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Как изменился транспорт Москвы в 2026 году: ключевые цифры

За первые 7 месяцев 2026 года пассажиры совершили на всех видах городского транспорта Москвы 2,46 миллиарда поездок — на 76 миллионов больше, чем за аналогичный период годом ранее. Лидером по росту пассажиропотока стал трамвай, а востребованность речного транспорта в столице достигла рекордных показателей за всю историю.

Отрасль Показатели на ноябрь 2026 года Ключевые факты и события 2026 года Метро, МЦК, МЦД и Троицкая линия 444 станции (рост со 182 в 2010 году); на Троицкой линии — 11 открытых станций от «ЗИЛа» до «Новомосковской» Идет проходка южного участка Троицкой линии (16,9 км, 6 станций до Троицка, 4 щита); в конце 2026 года стартуют испытания первого беспилотного поезда метро Трамваи Около 900 тыс. поездок в рабочий день; лидер по росту пассажиропотока за первые 7 месяцев 2026 года Парк пополнился 50 вагонами «Львенок-Москва»; на маршруте № 10 работают беспилотные трамваи, к концу 2026 года беспилотными станут все 6 машин маршрута и 15 составов Краснопресненской сети Электробусы Свыше 3000 машин на более чем 310 маршрутах Более 1,2 млн поездок в будний день; за 8 лет работы совершено свыше 1,1 млрд поездок Речной транспорт и вокзалы 4 маршрута, 25 причалов, 31 электросудно; свыше 360 тыс. пассажиров речных вокзалов в 2026 году 7 июня 2026 года открыт 4-й маршрут «Лужники — Киевский»; с начала 2026 года — 1,5 млн поездок на электросудах (всего с 2023 года — свыше 4,6 млн) Междугородние и смежные автобусы 70 направлений «Москва — область», около 500 современных автобусов С момента запуска проекта совершено 38 млн поездок Электрозарядная сеть Свыше 11 тыс. зарядных станций и более 40 тыс. электромобилей в городе Действует программа компенсации частным инвесторам до 50% затрат на технологическое присоединение зарядок к электросетям

Как строится Троицкая линия метро и что она даст Новой Москве?

Троицкая линия (свыше 43 километров, 17 станций) станет одним из самых протяженных радиусов столичной подземки за МКАД и соединит «ЗИЛ» с наукоградом Троицк. В ноябре 2026 года для пассажиров открыты 11 станций на участке от «ЗИЛа» до «Новомосковской» с пересадками на МЦК («ЗИЛ», «Крымская»), Калужско-Рижскую («Академическая»), Большую кольцевую («Новаторская») и Сокольническую («Новомосковская») линии.

На южном участке протяженностью 16,9 километра вдоль Калужского шоссе одновременно возводят шесть станций — «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк» — и ведут тоннелепроходческие работы сразу четырьмя щитами («Ольга», «Татьяна», «Натали» и «Василиса»).

19 ноября 2026 года комплекс «Василиса» начал проходку левого перегонного тоннеля длиной 2,56 километра между будущими станциями «Ракитки» и «Десна» на максимальной глубине 39 метров (завершение проходки планируется в 2027 году, а старт правого тоннеля намечен на декабрь 2026 года).

После ввода всего южного радиуса доступ к метро получат более 450 тысяч жителей и работников Троицка, Ватутинок и соседних поселений, а для 63 тысяч жителей и сотрудников предприятий в зоне притяжения станции «Ракитки» время поездки до БКЛ сократится с 60 до 35 минут. Запуск транспортных хабов сделает движение свободнее примерно на 10% на Калужском, Новомихайловском и Филимонковском шоссе, а к 2030 году пассажиропоток всей Троицкой линии превысит 350 тысяч поездок в сутки.

Строительство Троицкой линии метро. Фото: Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Как развиваются речной транспорт и навигация в Москве?

Московский речной транспорт в 2026 году вышел на рекордные показатели: на четырех круглогодичных маршрутах («Киевский — Парк Фили», «ЗИЛ — Печатники», «Новоспасский — ЗИЛ» и открытом 7 июня 2026 года маршруте «Лужники — Киевский») протяженностью около 34 километров работают 31 электросудно и 25 плавучих причалов. С начала 2026 года пассажиры совершили на них 1,5 миллиона поездок, а с момента запуска проекта в 2023 году — свыше 4,6 миллиона.

Суда с усиленным корпусом и ледовым классом «Лед-20» способны ходить по мелкобитому льду толщиной до 20 сантиметров, а в зимний период навигацию поддерживают четыре ледокола. В мае 2026 года на воду спустили первые четыре электросудна нового поколения «Москва 1.0», которые собирают на собственной Московской верфи в Нагатинском Затоне (всего за пять лет там планируют выпустить более 100 судов).

Параллельно с регулярными перевозками активно работает круизный флот: в 2026 году пассажиропоток Северного и Южного речных вокзалов превысил 360 тысяч человек, а причалы приняли и отправили круизные суда более чем по 40 направлениям — среди лидеров Углич, Ярославль, Мышкин, Нижний Новгород, Кострома, Плес, Санкт-Петербург и Тверь.

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Как в Москве внедряют беспилотные трамваи и поезда метро?

Столица стала одним из первых мегаполисов в мире, где беспилотный рельсовый транспорт перешел от тестов к регулярным пассажирским перевозкам. На маршруте № 10 («Щукинская» — улица Кулакова), где в рабочий день совершается около 4,5 тысячи поездок, беспилотные вагоны отечественной разработки с учетом испытаний прошли уже более 72 тысяч километров и перевезли свыше 170 тысяч пассажиров.

Для точной навигации трамваев на маршруте создана высокоточная карта и установлены датчики технологии V2X. До конца 2026 года на беспилотный режим переведут все шесть трамваев маршрута № 10, а общее число беспилотных составов в Краснопресненской сети достигнет 15. Кроме того, в ноябре 2026 года Москва начала передавать свои наработки и техническую документацию для запуска беспилотных трамваев в Республике Татарстан.

Следующий этап — подземка. В конце 2026 года в Московском метрополитене стартуют испытания первого беспилотного поезда (сначала без пассажиров), а его выход на линию с пассажирами намечен на 2027 год. Автоматике предстоит работать в связке с самым коротким в мире интервалом движения поездов в час пик — 90 секунд.

Куда движется транспортный комплекс Москвы до 2030 года?

Стратегия развития отрасли до 2030 года и трехлетний бюджет города задают конкретные ориентиры по обновлению техники, строительству линий и экономии времени в пути:

Инвестиции в подвижной состав. В 2027–2029 годах Москва направит 306,1 миллиарда рублей (в том числе 82,5 миллиарда рублей в 2027 году) на закупку новых вагонов метро, поездов для Центрального транспортного узла (ЦТУ), электробусов и автобусов. К 2030 году долю современного подвижного состава планируют довести до 100% в парках электробусов, трамваев и поездов МЦД и до 95% в метро. Строительство метро и трамвайных линий. До конца 2032 года в столице планируется построить 34 станции метро — в том числе южный участок Троицкой линии до наукограда Троицк, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую ветки. До конца 2027 года должны появиться два новых трамвайных участка общей длиной около 12 километров в однопутном исчислении (включая продление линии по улице Академика Королева до станции Останкино МЦД-3). Расширение речного каркаса и экология. До 2030 года в Москве рассчитывают запустить семь регулярных пассажирских и 11 экскурсионных водных маршрутов. На четвертом маршруте «Лужники — Киевский» откроются причалы «Воробьевская набережная» и «Новодевичьи пруды», а на третьем маршруте «Новоспасский — ЗИЛ» — промежуточный причал «Красные Холмы». В центральной части акватории дизельные суда планируют полностью вывести из эксплуатации к 2030 году, а к 2035 году перевести на электротягу весь речной транспорт города. Доля беспилотников и экономия времени. Согласно утвержденной стратегии, к 2030 году около двух третей парка трамваев станут беспилотными, а к 2035 году — до 90%. Реализация программ развития к 2030 году позволит более чем 3,3 миллиона жителей экономить на поездках до 30 минут в день.

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Почему москвичи выбирают городской транспорт: комментарий директора Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаила Блинкина:

По словам директора Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаила Блинкина, устойчивый рост доли общественного транспорта до 70% связан с тем, что пассажиры оценивают систему как единое целое — по скорости, предсказуемости и уровню комфорта.

«В крупном городе невозможно решить транспортную проблему только за счет расширения дорог — автомобильный поток все равно заполнит любое новое пространство, — объясняет Михаил Блинкин. — Единственный рабочий инструмент — создание связного рельсового каркаса и комфортного наземного транспорта, который работает по предсказуемому расписанию. Когда человек выбирает, поехать ему на собственной машине или воспользоваться городским транспортом, решающее значение имеют два фактора: выигрыш во времени и качество поездки. Единая билетная система, быстрые пересадки между метро, МЦК и диаметральными линиями, современные поезда и электробусы с климат-контролем делают поездку удобной. За счет этого выбор в пользу общественного транспорта становится для жителей рациональным и повседневным».

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Частые вопросы о транспорте Москвы

Сколько станций на Троицкой линии метро и когда откроют участок до Троицка?

Всего на Троицкой линии (протяженностью свыше 43 км) предусмотрено 17 станций: 11 станций от «ЗИЛа» до «Новомосковской» уже работают, а на южном участке длиной 16,9 км от «Новомосковской» до «Троицка» строят еще 6 станций и ведут проходку тоннелей (завершение проходки намечено на 2027 год).

Сколько маршрутов речных электротрамваев работает в Москве в ноябре 2026 года?

В столице действуют четыре круглогодичных маршрута регулярного речного электротранспорта общей протяженностью около 34 километров: № 1 «Киевский — Парк Фили», № 2 «ЗИЛ — Печатники», № 3 «Новоспасский — ЗИЛ» и № 4 «Лужники — Киевский» (запущен 7 июня 2026 года).

Каков пассажиропоток Северного и Южного речных вокзалов в 2026 году?

В 2026 году пассажиропоток Северного и Южного речных вокзалов Москвы превысил 360 тысяч человек, а круизные суда совершали рейсы более чем по 40 направлениям.

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Как оплатить проезд на речном электросудне и действует ли там «Единый»?

Оплатить поездку можно картой «Тройка», банковской картой, через СБП или по биометрии. Для владельцев безлимитных абонементов «Единый» на 30, 90 или 365 дней проезд на регулярных речных электросудах включен в стоимость билета, а дети до семи лет в сопровождении взрослых едут бесплатно.

Где в Москве уже ездят беспилотные трамваи и когда их станет больше?

Первые беспилотные трамваи работают на маршруте № 10 («Щукинская» — улица Кулакова) в Краснопресненской сети. До конца 2026 года весь 10-й маршрут переведут на беспилотный режим, а число беспилотных трамваев в сети вырастет до 15.

Когда запустят первый беспилотный поезд в Московском метрополитене?

Испытания первого беспилотного поезда в метро Москвы начинаются в конце 2026 года без пассажиров, а выход состава на линию с пассажирами запланирован на 2027 год.