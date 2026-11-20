Троицкая линия Московского метрополитена (№ 16, изумрудный цвет на схеме) — это новый 43-километровый радиус подземки, который пройдет от станции «ЗИЛ» до наукограда Троицк и включит 17 станций. На сегодняшний день для пассажиров уже открыты 11 станций от «ЗИЛа» до «Новомосковской», а на южном отрезке длиной 16,9 километра ведется одновременное строительство еще 6 станций и прокладка тоннелей.

Кратко

Общая длина линии: свыше 43 км, всего на ветке запланировано 17 станций.

Действующий участок: 11 станций от «ЗИЛа» до «Новомосковской» (протяженность более 25 км).

Строящийся южный участок: 6 станций от «Новомосковской» до «Троицка» длиной 16,9 км, завершение проходки тоннелей намечено на 2027 год.

Пересадки: уже работают 5 пересадок на четыре линии (МЦК, БКЛ, Калужско-Рижскую и Сокольническую); в перспективе добавится шестая — на Бирюлевскую линию.

Эффект для города: в зоне линии живут и работают более 1,5 миллиона москвичей, а время поездки от Троицка и соседних поселений до Большой кольцевой линии сократится почти вдвое.

Прогноз к 2030 году: свыше 350 тысяч поездок в сутки и более 70 современных составов на линии.

Станция «Коммунарка». Фото: АиФ/ Олег Серебрянский

Какие станции Троицкой линии уже открыты для пассажиров?

В ноябре 2026 года пассажирское движение действует на 11 станциях изумрудной ветки от «ЗИЛа» до «Новомосковской». Этот участок запустили поэтапно (первый пусковой отрезок в сентябре 2024 года, затем в декабре 2024-го и полный ввод центрально-северного участка до «ЗИЛа» в 2025 году), обеспечив прямую связь юга и юго-запада столицы с Троицким и Новомосковским административными округами (ТиНАО).

В состав действующего участка входят 11 станций:

«ЗИЛ» — северная конечная станция с пересадкой на одноименную станцию Московского центрального кольца (МЦК); расположена на территории бывшей промзоны, где формируется новый жилой и деловой кластер.

«Крымская» — пересадочный узел с МЦК на границе Донского и Академического районов.

«Академическая» — станция с пересадкой на одноименную станцию Калужско-Рижской (оранжевой) линии метро; ее оформление посвящено 300-летию Российской академии наук, а путевые стены украшают портреты выдающихся ученых, выполненные в технике граффити по металлу.

«Вавиловская» — расположена вдоль Ленинского проспекта в Ломоносовском районе; дизайн станции отсылает к оптическим исследованиям физика Сергея Вавилова, поэтому освещение на платформе построено на игре света и асимметричных светильниках.

«Новаторская» — крупный пересадочный узел на Большую кольцевую линию (БКЛ), оформленный в яркой бело-оранжевой цветовой гамме с потолком из разноформатных панелей.

«Университет Дружбы Народов» — обслуживает студентов и жителей Обручевского района и Конькова; в отделке и мозаичных панно отражена тема международного студенческого братства и разных континентов.

«Генерала Тюленева» — расположена в районе Теплый Стан; облик станции посвящен полководцу Ивану Тюленеву, в оформлении использованы оранжевые и серые панели, складывающиеся в геометрический орнамент.

«Тютчевская» — первая станция линии за МКАД в поселении Мосрентген; на ее путевых стенах размещены строки из стихотворений Федора Тютчева, в честь которого названа расположенная рядом усадьба Троицкое.

«Корниловская» — станция рядом с крупным агрокластером и жилыми кварталами Коммунарки; в отделке преобладают теплые природные оттенки — бордовый, оранжевый и терракотовый.

«Коммунарка» — обслуживает административно-деловой центр Новой Москвы (не путать со станцией Сокольнической линии, которая ранее носила это название и была переименована в «Новомосковскую»).

«Новомосковская» — действующая южная конечная с пересадкой на Сокольническую (красную) линию; путевой зал станции перекрыт прозрачным куполом, пропускающим дневной свет.

Станция «Новомосковская». Фото: АиФ/ Олег Серебрянский

Какие станции строят на южном участке до Троицка?

На втором этапе развития изумрудной ветки метростроители возводят южный участок протяженностью 16,9 километра вдоль Калужского шоссе. Работы идут одновременно на всех шести будущих станциях и в перегонных тоннелях, где задействованы 4 тоннелепроходческих механизированных комплекса (ТПМК) диаметром шесть метров — «Ольга», «Татьяна», «Натали» и «Василиса».

«Сосенки» разместится вблизи одноименной деревни, на пересечении улицы Старые Сосенки и Проектируемого проезда № 7032, и сформирует новый транспортный хаб для растущих жилых кварталов.

«Ракитки» строят южнее деревни Летово, рядом с парком «Летова тропа» и школой «Летово». Станция глубиной 23,1 метра получит два подземных вестибюля и два лифта для маломобильных пассажиров. Ежедневно ею будут пользоваться свыше 26 тысяч человек, а для 63 тысяч местных жителей и сотрудников предприятий дорога до Большой кольцевой линии сократится с 60 до 35 минут.

«Десна» появится возле одноименной деревни, на пересечении Центральной улицы и шоссе Ракитки. Станция сможет принимать свыше 17 тысяч пассажиров в сутки и улучшит транспортную доступность для более чем 28 тысяч жителей и работников округа.

«Кедровая» вырастет рядом с жилым комплексом «Новые Ватутинки», на пересечении Калужского шоссе и 1-й Нововатутинской улицы, обеспечив скоростным транспортом жителей крупного микрорайона.

«Ватутинки» расположится неподалеку от пересечения Калужского шоссе и проспекта Славского и поможет разгрузить наземный транспорт на выезде из поселения.

«Троицк» станет конечной станцией линии в наукограде — ее возводят вдоль Октябрьского проспекта между улицами Пушковых и Профессора Летохова с учетом всех требований безбарьерной среды.

По оценкам Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, завершение проходки тоннелей на участке запланировано на 2027 год. После открытия всех шести станций метро в шаговой и транспортной доступности получат более 450 тысяч жителей и работников Троицка, Ватутинок и соседних поселений.

Станция «Корниловская». Фото: АиФ/ Олег Серебрянский

Какие пересадки есть на Троицкой линии?

Изумрудная ветка спроектирована как полноценный дублер юго-западных радиусов и уже имеет пять пересадок на четыре линии рельсового каркаса Москвы.

Троицкая линия спроектирована как полноценный дублер южного участка Калужско-Рижской и Сокольнической веток и уже обеспечивает пять пересадок на четыре линии рельсового каркаса столицы:

На Московское центральное кольцо (МЦК) — две пересадки через станции «ЗИЛ» и «Крымская». На Калужско-Рижскую (оранжевую) линию — через станцию «Академическая». На Большую кольцевую линию (БКЛ) — через станцию «Новаторская». На Сокольническую (красную) линию — через станцию «Новомосковская».

В перспективе пересадочный контур расширится: на северной конечной «ЗИЛ» появится пересадка на строящуюся Бирюлевскую линию метро. Это позволит пассажирам из Новой Москвы добираться в районы юга и юго-востока столицы (Бирюлево, Царицыно, Печатники), не заезжая в перегруженный центр.

Как Троицкая линия разгрузит дороги и изменит время в пути?

Продление ветки до Троицка сократит время поездок до БКЛ для жителей южной части ТиНАО почти в два раза — в среднем на 25–30 минут в одну сторону.

Помимо экономии времени для пассажиров общественного транспорта, проект напрямую разгрузит вылетные магистрали. По расчетам транспортного комплекса Москвы, после запуска всех станций южного радиуса движение станет свободнее:

на Калужском, Новомихайловском и Филимонковском шоссе — примерно на 10 процентов;

на прилегающих участках МКАД, Ленинского проспекта и Киевского шоссе — за счет перераспределения пассажиропотока с личных автомобилей и наземных автобусов на метро.

Строительство Троицкой линии метро. Фото: Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Комментарий директора Института экономики транспорта и транспортной политки ВШЭ Михаила Блинкина о Троицкой линии метро

«Главное преимущество метрополитена в том, что он изолирован от общего автомобильного движения и способен перевозить десятки тысяч человек в час по строгому расписанию, — объясняет aif.ru директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин. — В случае с Троицкой линией принципиально важны два момента. Первый — она напрямую связывает Троицк и крупные жилые районы с университетским и научным кластером на юго-западе города. Второй — линия изначально интегрирована в пересадочный контур через МЦК и Большую кольцевую линию. Пассажирам не нужно ехать до Кольцевой линии или в исторический центр, чтобы сделать пересадку, а значит, нагрузка распределяется по сети равномерно».

Обслуживание Троицкой линии обеспечивают современные составы российского производства (включая поезда серии «Москва-2024»). В них предусмотрены сквозной проход через весь состав, широкие дверные проемы, усовершенствованная шумоизоляция, системы климат-контроля и обеззараживания воздуха, а также USB- и Type-C-разъемы для зарядки гаджетов.

К 2030 году пассажиропоток ветки превысит 350 тысяч поездок в сутки, а курсировать по ней будут более 70 современных составов.

Интересные факты о Троицкой линии метро

Изумрудный цвет выбрали сами москвичи.

Оттенок линии на схеме метрополитена определили по итогам голосования горожан на портале «Активный гражданин».

Второй самый длинный радиус за МКАД.

После полного запуска всех 17 станций Троицкая линия протянется более чем на 43 километра — за пределами МКАД пройдет свыше половины трассы, что сделает ее одной из главных транспортных артерий Новой Москвы.

Строительство Троицкой линии метро. Фото: Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Первая подземка в наукограде.

Станция «Троицк» впервые свяжет один из крупнейших научных центров России с единой системой Московского метрополитена, сделав путь до ведущих вузов и научных институтов на Ленинском проспекте («Вавиловская», «Академическая», «Университет Дружбы Народов») прямым и беспересадочным.

Цифровые сервисы на каждой станции.

Все открытые и строящиеся станции ветки оснащены турникетами российского производства с поддержкой оплаты проезда по биометрии, банковской карте и карте «Тройка», а также безбарьерной средой с лифтами и тактильной плиткой.