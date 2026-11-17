Востребованность речного транспорта в Москве стала рекордной за всю историю: с начала года на четырех регулярных маршрутах пассажиры совершили 1,5 миллиона поездок, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, подводя итоги летней речной навигации.

Он сообщил, что в этом сезоне обновленные Северный и Южный речные вокзалы принимали и отправляли круизные суда более чем по 40 направлениям. Одними из самых популярных стали Углич, Ярославль, Мышкин, Нижний Новгород, Кострома, Плес, Санкт-Петербург, Тверь, рассказал градоначальник.

Собянин отметил, что регулярный речной электротранспорт перевозит пассажиров круглый год. Только с начала 2026-го на четырех регулярных маршрутах пассажиры совершили 1,5 млн поездок, а всего с момента запуска в 2023-м электротранспортом воспользовались более 4,6 млн раз.

«Продолжим развивать регулярные маршруты электросудов. Откроем новые причалы на четвертом маршруте Лужники — Киевский. Появятся остановки “Воробьевская набережная” и “Новодевичьи пруды”», — добавил Собянин.

Он также сообщил, что на третьем регулярном маршруте Новоспасский — ЗИЛ планируется открыть промежуточный причал Красные Холмы.

Отметим, ранее Собянин сообщил, что до конца 2026 года на Москве-реке будут открыты три новых причала. Один из них — Красные Холмы — появится на третьем маршруте, ещё два на четвёртом — Новодевичьи Пруды и Воробьевская Набережная.

Напомним, в Москве плавучие причалы и речные электросуда готовят к зимнему сезону. Специалисты проверяют системы жизнеобеспечения, включая отопление и вентиляцию, автоматические двери и климат-контроль, обследуют металлические корпуса.