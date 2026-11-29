В Москве проходят Всероссийские соревнования по рукопашному бою на Кубок памяти Героя Российской Федерации, генерала армии Евгения Николаевича Зиничева. Масштабный турнир объединил на одной арене действующих бойцов силовых ведомств со всей страны и более двухсот юных спортсменов.

Элита силовых ведомств на одном ковре

В течение трех дней Международный центр самбо в «Лужниках» стал главной точкой притяжения для поклонников отечественных единоборств. За право называться сильнейшими борются более 140 взрослых спортсменов, представляющих ведущие силовые структуры государства. На ковры вышли сборные команды МЧС России из всех восьми федеральных округов, курсанты и преподаватели ведомственных учебных заведений, а также опытные бойцы МВД, ФСО, ФСИН и Росгвардии.

Особый статус соревнований и высокий уровень физической готовности участников отметили почетные гости турнира. Значимость старта для профессионального сообщества и подрастающего поколения подчеркнул представитель столичного правительства.

«Кубок памяти Героя России Евгения Зиничева по рукопашному бою – это яркое событие, в рамках которого сотрудники МЧС и других силовых ведомств различных федеральных округов страны в очередной раз показали отличную физическую подготовку. Я был в этом уверен, поскольку для этих людей сила, реакция и тактический расчет – не просто спорт, а часть профессии, залог успешного выполнения многих, порой очень непростых задач. Отрадно, что в рамках турнира на ковер вышли не только опытные бойцы, но и более 200 юных спортсменов, что наглядно продемонстрировало преемственность поколений и дало возможность участникам разных возрастов показать результаты упорных тренировок и обменяться опытом, а также укрепить боевой и командный дух», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Дань памяти Герою России

Турнир носит имя генерала армии Евгения Зиничева, возглавлявшего МЧС России с 2018 года и трагически погибшего 8 сентября 2021 года в Норильске при исполнении служебного долга. Во время межведомственных учений по защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций глава ведомства бросился спасать человека, сорвавшегося со скалы у водопада Китабо-Орон. За проявленные героизм, мужество и отвагу Евгению Зиничеву было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

При жизни генерал сам увлекался боевыми искусствами и активно поддерживал развитие рукопашного боя в системе МЧС, считая этот вид спорта базовым для формирования стрессоустойчивости, скорости реакции и умения действовать на уровне автоматизма в критической обстановке. Сегодня мемориальный Кубок его имени стал одной из ключевых площадок для проверки боевой и физической выучки спасателей и силовиков.

Ударная концовка

29 ноября состоялся главный день соревнований. Его разделили на две волны: утром на ковры Международного центра самбо вышли юниоры, а вечером – взрослые бойцы и участники демонстрации техники. Медали разыграли в десятках весовых категорий – от самых легких у десятилетних подростков (от 29 кг) до женских категорий свыше 70 кг и мужского супертяжелого веса 97+ кг. В отличие от детских спаррингов, которые проходили по упрощенным правилам без ударов в партере, в решающих взрослых поединках арбитры оценивали полный арсенал прикладного рукопашного боя.

За три дня зрители на трибунах в «Лужниках» увидели сотни схваток представителей спортивных клубов, ведомственных вузов и сборных всех восьми федеральных округов. Провести турнир такого масштаба без единого сбоя – задача не проще финального поединка, но столичная команда справилась с ней блестяще. Свободный вход на трибуны, четкий тайминг с утра до позднего вечера и современный комплекс «Лужников» сделали свое дело: Москва снова показала эталонный уровень организации крупных всероссийских стартов, превратив ведомственный кубок в настоящий спортивный праздник.