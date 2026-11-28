Вечером 27 ноября на ВДНХ открылся один из самых масштабных катков города — ледовые дорожки здесь тянутся вдоль Главной аллеи и огибают знаменитые фонтаны. В день старта сезона «Звездная зима» на площадке было шумно и многолюдно. Кружили снежные хлопья, звучали хиты.

«Празднично, весело, прикольно, красиво», — делились впечатлениями первые посетители катка.

На ближайшие месяцы вся территория выставки превратится в зимний парк, где можно кататься на коньках и лыжах, заниматься спортом, гулять и ходить на экскурсии.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

«Буду чаще кататься»

На праздник пришли даже те, кто редко встает на коньки. Саида переехала в Москву из Дагестана несколько лет назад и за прошлую зиму выбиралась на лед всего пару раз.

«В этом году точно буду ходить чаще. Сегодня здесь так здорово, что хочется кататься больше. Очень круто и невероятно!», — сказала с улыбкой она.

По льду скользили семьями, парами и компаниями, а новички осторожно держались у бортиков. Свои коньки приносить необязательно: в прокате подберут пару даже для малышей.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Впервые на катке ВДНХ побывали и друзья-восьмиклассники Павел и Андрей. Для них катание на коньках — привычное дело: у ребят во дворе своя хоккейная коробка.

«Мы сами заливаем и разравниваем лед. А здесь отличная атмосфера. Но, как говорится, в гостях хорошо, а дома свой каток лучше», — пошутили школьники.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

От дворовой коробки до хоккейной арены

На хоккейной арене для всех желающих провел мастер-класс основатель академии «Красная Машина» и главный тренер сборной по хоккею «Россия 25» Роман Ротенберг вместе с воспитанниками школы «Красная Машина Юниор». Показала упражнения на льду и финты.

После разминки Ротенберг рассказал aif.ru, как начинал путь в хоккее — в детстве он впервые вышел на лед в фигурных коньках, потому что других не было.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

«Мне было лет восемь, это был обычный каток во дворе. С тех пор стал кататься и полюбил хоккей», — рассказал тренер.

По его словам, ледовые площадки нужны не только для тренировок: здесь встречаются разные поколения, дети проводят время с родителями, бабушками и дедушками. Он также напомнил о программе «Красная Машина — звезда», в рамках которой хоккеисты приезжают во дворы и делятся опытом с ребятами.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

На льду — не только фигуристы

Настрое в день открытия катка на ВДНХ обеспечивали гостям артисты шоу-балета TODES, группа «Меджикул», команда импровизаторов, сочинявшая песню вместе со зрителями, и музыкант Ян Дилан с авторским треком о ВДНХ и зиме. Завершили программу диджей-сет Алексея Онежена и световое шоу. А в субботу, 28 ноября, здесь выступила группа «Бюро».

На площадке оборудованы зоны отдыха со скамейками, в палатках-кафе можно съесть трдельник с кремом и выпить горячего безалкогольного глинтвейна, сбитня или сибирского чая.

Радовали посетителей в день открытия маскоты ВДНХ Надя и ВДНХашка, а в тире парка «Орион» можно было выиграть плюшевую игрушку.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Справка

Каток ВДНХ в цифрах: