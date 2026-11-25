Зимний ледовый сезон 2026–2027 в Москве уже начался: первым 20 ноября открылся каток на Северном речном вокзале, 24 ноября заработала крупнейшая ледовая площадка города на ВДНХ, а самый массовый запуск намечен на 27 ноября, когда гостей примут сразу пять парковых катков — в «Коломенском», «Сокольниках», саду «Эрмитаж», усадьбе Воронцово и парке «Красная Пресня». Вслед за ними 29 ноября откроется ГУМ-каток на Красной площади, 4 декабря стартует «Театральный каток» в Парке Горького, а 5 декабря начнет работу кинокаток в кинопарке «Москино».

Какие катки в Москве уже открылись в ноябре 2026 года?

Первыми в сезоне 2026-2027 заработали площадки с искусственным льдом на Северном речном вокзале и на ВДНХ — им не страшны осенние перепады температуры, поскольку покрытие поддерживают холодильные установки.

Каток в парке Северного речного вокзала

Ледовая площадка в парке Северного речного вокзала (Ленинградское шоссе, вл. 51) открылась 20 ноября 2026 года и будет работать до 28 февраля 2027 года. Каток с искусственным покрытием занимает более 9000 квадратных метров и работает здесь уже пятый сезон подряд.

Посетители отмечают спокойную атмосферу без плотной толпы, классическую музыку, внимательный персонал и четыре теплых павильона с раздевалками, туалетами и столиками, где можно согреться чаем и перекусить. Для начинающих бесплатно выдают помощников фигуриста.

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График работы: со вторника по воскресенье (понедельник — технический выходной). Дневной сеанс проходит с 10:00 до 15:00, с 15:00 до 17:00 — технический перерыв на обработку льда, вечерний сеанс со вторника по четверг длится с 17:00 до 22:00, а с пятницы по воскресенье и в праздники — с 17:00 до 23:00.

Стоимость билетов в сезоне 2026-2027: вход стал платным — 450 рублей на дневные сеансы и 700 рублей на вечерние (оформляются через «Мосбилет»). Бесплатные билеты при предъявлении подтверждающих документов доступны для льготных категорий, включая детей из многодетных семей, людей с инвалидностью, ветеранов и участников СВО и членов их семей.

Каток на ВДНХ

Самый большой каток Москвы на ВДНХ (проспект Мира, 119) принял первых посетителей 24 ноября 2026 года и проработает до 28 февраля 2027 года. Площадь ледового покрытия превышает 20 тысяч квадратных метров: дорожки проложены по Главной аллее от павильона № 1 «Центральный» до музея «Слово» и огибают фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок».

Для семей с маленькими детьми выделена отдельная огороженная зона, работают теплые павильоны проката, кафе и заточка коньков.

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27 ноября (с 18:30 до 21:00) и 28 ноября (с 19:00 до 22:00) на катке пройдет торжественное открытие зимнего сезона ВДНХ — в программе выступления фигуристов, ледовые спектакли, музыкальные номера и спортивные активности. В течение зимы запланированы утренние зарядки, мастер-классы, детские конкурсы, фестиваль конькобежного спорта, ночные сеансы (в отдельные даты с 00:00 до 03:00) и программа в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января.

График работы: со вторника по пятницу — с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00; в выходные и праздники — три сеанса: 10:00–13:00, 14:30–17:30 и 19:00–23:00 (понедельник — технический день).

Стоимость билетов: от 300 рублей за детский билет и от 500 рублей за стандартный взрослый в будни днем; вечерние и выходные сеансы стоят 750–1000 рублей (в новогодние каникулы — 1100–1200 рублей), билеты в павильон повышенного комфорта «Бизнес» — от 4000 до 8000 рублей.

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Какие катки откроются в Москве 27 и 29 ноября 2026 года?

27 ноября станет самым насыщенным днем старта сезона: в столице одновременно откроются сразу несколько знаковых парковых катков с искусственным льдом, а 29 ноября заработает главная ледовая площадка в самом центре города.

Каток на Царской набережной в «Коломенском»

Один из самых длинных линейных катков России откроется 27 ноября на обновленной Царской набережной музея-заповедника «Коломенское». Ледовая трасса протяженностью около 1,7–2 километров (площадью порядка 13,5 тысячи квадратных метров) тянется вдоль берега Москвы-реки от Голосового оврага до южной части набережной.

Главная визуальная фишка площадки — световая инсталляция «Звездное небо» почти из двух тысяч светильников и гирлянд, превращающая набережную в прогулочный зимний маршрут. Каток вмещает до 2,5 тысячи человек одновременно. Здесь оборудованы фотозоны, пункты проката, теплые раздевалки и туалеты.

График и цены: ежедневно с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 22:00. Билеты — от 300–350 до 600 рублей.

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Катки в усадьбе «Воронцово»

В усадьбе «Воронцово» этой зимой будут работать две площадки. 27 ноября откроется «Live! Каток» с искусственным льдом, где можно кататься в окружении архитектурного ансамбля усадьбы XVIII века, а 1 декабря при устойчивой минусовой температуре планируют запустить «Усадебный» каток с натуральным покрытием в центральной части парка. Рядом с ледовой зоной во флигеле усадьбы регулярно проходят исторические выставки.

График и цены: в будни каток открыт с 10:00 до 22:00, по пятницам, выходным и праздникам — до 23:00 (сеансы с перерывами на обработку льда). Стоимость билетов — от 330–350 до 480 рублей.

Каток в саду «Эрмитаж»

27 ноября откроется камерный каток с искусственным льдом в теневой части сада «Эрмитаж». Посетители ценят его за уютную атмосферу: вокруг ледовой площадки растут вековые дубы, украшенные гирляндами, вечером включается художественная подсветка, а из динамиков звучат хиты советской и российской эстрады. На территории работают прокат коньков и помощников фигуриста, камеры хранения и кафе.

График и цены: ежедневно с 10:00 до 23:00 по сеансам (10:00–12:00, 13:00–16:00, 17:00–20:00 и 21:00–23:00). Билеты — от 280 до 600 рублей.

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Каток «Лёд» в парке «Сокольники»

В тот же день, 27 ноября, начнет работу каток «Лёд» на Фестивальной площади парка «Сокольники». Площадка с искусственным покрытием занимает 5300 квадратных метров и способна принять до 800 человек за сеанс. Благодаря системе охлаждения лед держится даже в оттепель, а вокруг площадки стоят высокие деревья природного парка, создающие ощущение катания в зимнем лесу. Для гостей открыты теплые павильоны с раздевалками, прокат инвентаря, фотобудки и кафе.

График и цены: ежедневно с 10:00 до 23:00 с техническими перерывами (по четвергам с 21:00 до 23:00 проходит отдельный скоростной сеанс для взрослых). Билеты — от 250–400 до 1000 рублей.

ГУМ-каток на Красной площади

29 ноября откроется знаменитый ГУМ-каток между зданием ГУМа, Историческим музеем и Кремлем — он будет работать до 28 февраля 2027 года.

График и цены: ежедневно с 09:00 до 23:30 (часовые сеансы чередуются с получасовыми техническими перерывами). В будние дни на первые четыре утренних сеанса (с 09:00 до 14:30) вход бесплатный по предварительному билету (кроме периода новогодних праздников с 26 декабря по 10 января).

Платные билеты для взрослых стоят 900 рублей в будни и 1000 рублей в выходные (в каникулы — до 1100 рублей), для детей 7–12 лет — 350–450 рублей.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Какие катки откроются в начале декабря 2026 года?

В первую неделю декабря сезон пополнят две крупные тематические площадки — «Театральный каток» в Парке Горького и кинокаток в ТиНАО.

«Театральный каток» в Парке Горького

4 декабря откроется юбилейный, 95-й ледовый сезон в Парке Горького. Площадь катка превышает 18 тысяч квадратных метров, а общая протяженность ледовых дорожек перед Аркой Главного входа, на аллеях и Пушкинской набережной составляет 2,3 километра.

Темой сезона 2026-2027 стал театр: пространство разделят на девять тематических зон, павильоны проката оформят в стиле театрального закулисья, в чаше Фигурного фонтана установят 30-метровую ель, а Арку Главного входа украсят световыми проекциями.

«В Парке Горького 4 декабря состоится открытие катка площадью 18 тысяч квадратных метров: он станет одним из самых больших в столице. Тема сезона — „Театральный каток“: пространство разделят на девять тематических зон, а центральным элементом станет 30‑метровая праздничная ель», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

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В день открытия, 4 декабря, пройдет праздничная программа «Бал-маскарад» с иммерсивными постановками, интерактивными шоу, выступлениями артистов на льду и аудиоспектаклем.

График и цены: ежедневно с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00. В будни взрослый билет стоит 600 рублей днем и 850 рублей вечером, в выходные — 900 и 1300 рублей соответственно; для детей и льготников предусмотрены специальные тарифы (билеты продаются через сервис «Мосбилет»).

Кинокаток в кинопарке «Москино»

5 декабря откроется необычный кинокаток на «Соборной площади» кинопарка «Москино». Гости катаются в окружении натурных декораций древнерусского города со златоглавыми соборами, боярскими палатами и крепостными стенами, где снимали исторические картины «Государь» и «Александр I», сказку «Чудо-Юдо» и сериал «Казачок-2».

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На катке будут проходить кинопоказы и мастер-классы с профессиональными инструкторами по фигурному катанию. В стоимость билета входит посещение самого кинопарка «Москино», где также можно покататься на тюбингах с горки.

График и цены: каток работает по выходным и праздничным дням с 11:00-11:30 до 21:00–22:00. Стоимость единого билета — от 600 рублей.

Где в Москве можно покататься на коньках бесплатно в сезоне 2026-2027?

Бесплатные утренние сеансы по будням (с 09:00 до 14:30) традиционно действуют на ГУМ-катке на Красной площади, за исключением периода новогодних праздников с 26 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Также бесплатный вход на городские катки (включая Северный речной вокзал и ВДНХ) предусмотрен для льготных категорий граждан при предъявлении подтверждающих документов.

В оттепель продолжают работу площадки с системой искусственного охлаждения льда: каток на ВДНХ, «Театральный каток» в Парке Горького, каток «Лёд» в «Сокольниках», каток на Северном речном вокзале, линейный каток на Царской набережной в «Коломенском», площадка в саду «Эрмитаж» и «Live! Каток» в усадьбе Воронцово.