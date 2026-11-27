Этой зимой в Москве открывают 10 новых флагманских лыжных трасс общей длиной свыше 140 км — всего их будет 12 — и запускают 34 круглогодичные спортивные площадки нового формата. Об итогах подготовки зимней инфраструктуры к сезону 2026–2027 годов по докладу вице-мэра Петра Бирюкова сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Кратко:

• Флагманские трассы: в сезоне 2026–2027 годов в Москве будут работать 12 флагманских лыжных трасс, включая 10 новых общей протяжённостью свыше 140 км, трассу в Парке 850-летия Москвы (открыта в декабре 2025 года) и событийную лыжню в «Лужниках».

• Погода не помеха: флагманские маршруты оснащены системами искусственного оснежения и ратраками, а также вечерним освещением, прокатом, раздевалками, пунктами питания, навигацией и оборудованными стартами и финишами.

• Всего лыжных объектов: по данным доклада о подготовке к сезону 2026–2027 годов, в городе подготовили 434 лыжные трассы длиной более 720 км (в том числе 31 трассу с искусственным оснежением на 223,4 км), 14 лыжных баз, 2 378 универсальных площадок для зимних видов спорта и 8 горнолыжных комплексов.

• 34 круглогодичные площадки: к 11 площадкам нового формата, созданным в 2025 году, в 2026 году добавились ещё 23; зимой они работают как катки с тёплыми раздевалками, а летом быстро переоборудуются под волейбол, баскетбол и командные игры.

• Лыжный фестиваль: 9 января 2027 года на флагманских трассах в природно-историческом парке «Тушинский», национальном парке «Лосиный остров» и Измайловском парке пройдет фестиваль «Лыжник».

Лыжно-биатлонная трасса в «Лужниках». Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Какие 10 новых флагманских лыжных трасс открывают в Москве зимой 2026–2027?

В сезоне 2026–2027 годов в Москве открывают 10 новых флагманских лыжных трасс общей протяжённостью свыше 140 километров — их проложили на базе существующих маршрутов в разных округах города.

В отличие от обычной лыжни, флагманские трассы оборудованы системами искусственного оснежения и ратраками, чтобы катание не зависело от капризов погоды. Стандарт таких объектов включает вечернее освещение, тёплые раздевалки, пункты питания и проката инвентаря, навигацию, а также обустроенные стартовые и финишные зоны.

В этом зимнем сезоне в Москве будут открыты 10 новых флагманских лыжных трасс общей протяжённостью свыше 140 км — в Битцевском лесу (ЮЗАО), Парке Яуза (СВАО), природно-историческом парке «Тушинский» (СЗАО), национальном парке «Лосиный остров» и Измайловском парке (ВАО), парке «Братеевская пойма» (ЮАО), в Зеленограде (ЗелАО), а также в Боровском парке, Вороново и Троицке вблизи спортивной базы «Лесная» (ТиНАО).

Где проходят новые флагманские лыжные маршруты и как они устроены?

● Битцевский лес (ЮЗАО): новая лыжня соединила маршруты двух лыжных баз спортклуба «Альфа-Битца» (со стороны Ясенева) и «Поляны Бутово» (со стороны Северного Бутова) общей длиной 62,6 км. Работы провели на участке порядка 15 км в стороне от заповедных природных зон: фрагменты закольцевали в круги от 1 до 4 км под разный уровень подготовки и возраст, отремонтировали асфальтовые дорожки и обновили освещение, а 7,1 км обеспечили искусственным оснежением.

● Парк Яуза (СВАО): трасса идёт по привычному для жителей маршруту — от спорткластера в Юрловском проезде на юг параллельно Сельскохозяйственной улице; искусственное оснежение предусмотрено на всём протяжении маршрута (более 2 км).

● Парк «Братеевская пойма» (ЮАО): большой круг длиной 3,6 км проложен по периметру парка на базе существующих велодорожек со стартом у дома № 48, корп. 1 по улице Борисовские Пруды. При необходимости маршрут полностью покроют искусственным снегом с помощью 4 снежных пушек на площадке в центре парка, а лыжню будут готовить ратраком и снегоходом.

● Зеленоград (ЗелАО): трасса длиной 8,7 км (из них 2,2 км — с искусственным оснежением) объединила по обе стороны реки Сходня освещенную асфальтовую «роллерку» и грунтовый участок на правом берегу через два пешеходных моста. Систему снегогенерации модернизировали (установили блок-бокс и 3 снежные пушки), обновили 2,2 км асфальта, 1,5 км дорожек из гранитного отсева и 5 км грунта на правом берегу, отремонтировали трибуны и привели павильон с прокатом, раздевалками, санузлами, душевыми и пунктом питания к современным стандартам.

● Вороново (ТиНАО): лыжня длиной 10 км (4,2 км с искусственным оснежением) разделена на два круга — большой (3 км) и малый (1 км) — с покрытием из щепы и освещением на участках оснежения. На главной точке старта со стороны улицы Вороновский рубеж обновили павильон с прокатом и гаражом для техники и разместили площадку снегогенерации с 7 снежными пушками.

● Боровский парк (ТиНАО, Внуково): на маршруте протяженностью 4,3 км организовали 2-километровый круг с искусственным оснежением, установили опоры освещения и сделали три точки старта — главную со стороны Боровской улицы и две дополнительные со стороны улиц Киплинга и Авиаконструктора Петлякова.

● Спортивно-оздоровительная база «Лесная» (ТиНАО): обустроена трасса длиной 6 км (2,6 км с искусственным оснежением) с покрытием «терравей», разворотными площадками и освещением по всей длине. Равнинная сеть закольцованных маршрутов в лесу предлагает пять дистанций — 1, 2, 3, 5 и 6 км.

● «Тушинский», «Лосиный остров», Измайловский парк и Троицк: флагманские лыжные трассы также открываются в природно-историческом парке «Тушинский» (СЗАО), национальном парке «Лосиный остров» и Измайловском парке (ВАО), а также в Троицке.

Всего этой зимой в Москве будут работать 12 флагманских лыжных трасс: к десяти новым добавляются первая флагманская трасса в Парке 850-летия Москвы в Марьино (открыта в декабре 2025 года) и ежегодно накатываемая событийная трасса на территории ОК «Лужники».

9 января 2027 года на флагманских трассах в природно-историческом парке «Тушинский», национальном парке «Лосиный остров» и Измайловском парке пройдет фестиваль «Лыжник».

Программа объединит зарядку, спортивные состязания и мастер-классы по скандинавской ходьбе, дыхательной гимнастике, пробежкам, ходьбе в снегоступах и аэробике.

Палки в руки и бежать! Как устроена лыжно-биатлонная трасса в «Лужниках» Подробнее

Как устроены 34 круглогодичные спортивные площадки нового формата?

Зимой 2026–2027 годов в Москве работают 34 круглогодичные спортивные площадки нового формата: к 11 объектам, созданным в 2025 году, добавились ещё 23 площадки.

Зимой такие пространства работают как полноценные катки с тёплыми раздевалками, а летом быстро переводятся в режим для игры в баскетбол, волейбол и другие командные виды спорта. На площадках уложено износостойкое профессиональное покрытие, рассчитанное на высокую интенсивность эксплуатации и удобное обслуживание.

Возле хоккейных коробок площадью 800 кв. м установлены трибуны более чем на 60 зрителей, а у больших площадок в 1 800 кв. м — свыше чем на 120 человек; борта коробок подсвечены гибкими динамическими светодиодными лентами. Вместо множества разрозненных конструкций архитекторы применили компактный сервис-павильон и 10-метровые многофункциональные опоры, на каждой из которых размещены 6 прожекторов (для дорожек, спортивного света и полноцветной архитектурно-художественной подсветки), акустическая система, гобо-проектор и камеры видеонаблюдения.

Сравнение ключевых новых лыжных трасс сезона 2026–2027

Локация (округ) Общая длина Искусственное оснежение Ключевые особенности и инфраструктура Битцевский лес (ЮЗАО) 62,6 км 7,1 км Соединяет базы «Альфа-Битца» и «Поляны Бутово»; круги 1–4 км; обновлены асфальт и освещение Вороново (ТиНАО) 10 км 4,2 км (7 снежных пушек) Два круга (3 км и 1 км), покрытие из щепы, освещение на снежных участках, прокат и гараж техники Зеленоград (ЗелАО) 8,7 км 2,2 км (3 пушки, блок-бокс) Объединяет «роллерку» и правый берег Сходни через 2 моста; обновлены павильон и трибуны База «Лесная» (ТиНАО) 6 км 2,6 км Покрытие «терравей», освещение по всей длине, равнинный рельеф, дистанции 1, 2, 3, 5 и 6 км Боровский парк (ТиНАО, Внуково) 4,3 км Круг 2 км Опоры освещения; три точки старта: Боровская ул., ул. Киплинга, ул. Авиаконструктора Петлякова Парк «Братеевская пойма» (ЮАО) 3,6 км Весь круг при необходимости (4 пушки) Трасса по периметру парка на базе велодорожек; старт у ул. Борисовские Пруды, д. 48, корп. 1; работают ратрак и снегоход Парк Яуза (СВАО) Более 2 км (участок оснежения) По всей длине (более 2 км) От спорткластера в Юрловском проезде на юг параллельно Сельскохозяйственной улице

Зимний сезон проекта «Мой спортивный район» стартует 1 декабря — бесплатные тренировки пройдут на городских площадках по восьми направлениям.