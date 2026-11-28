1 декабря в Москве стартует фестиваль «Зима в Москве», а уже в конце ноября открываются городские катки. Катание на коньках давно превратилось из элитарной забавы в массовый досуг. Интерес москвичей к ледовым площадкам не угасает, а с каждым сезоном только растёт, раскрываясь по-новому.

И спорт, и романтика

Татьяна Понтюкова с детства мечтала о фигурном катании. Правда, в фантазиях её не было места лёгким платьицам и головокружительным вращениям — она хотела стать тренером. А любовью к этому спорту её «заразила» легендарная Ирина Роднина.

«Смотрела по телевизору, как она катается, какие элементы делает. И ночью, когда мама заснет, тихонько убегала на каток недалеко от дома и там старалась повторить новые движения», — с улыбкой вспоминает Татьяна, и прямо на наших глазах демонстрирует умопомрачительную «либелу» — сложное вращение на одной ноге, которое требует идеального баланса.

Татьяна Понтюкова. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Пятьдесят девять лет назад 8-летнюю Татьяну мама привела в секцию фигурного катания. Тренировались тогда на свежем воздухе — на катке в Парке Горького.

«Вообще, катание на коньках любили всегда и все. Этим буквально жили! И взрослые, и дети ждали, когда же стукнут настоящие морозы, чтобы залили катки и можно было идти кататься. Это было не только спортом и развлечением, но и большой романтикой: именно на льду парни с девушками часто знакомились», — вспоминает Татьяна.

Её спортивный талант оказался разносторонним. Тренеры-легкоатлеты тоже заметили способного ребёнка и удержали девочку в своей секции.

Татьяна Корнишина и Татьяна Понтюкова. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

«Меня никто из мальчишек не мог догнать! Я бегала быстрее всех. Даже к Олимпиаде-80 готовилась», — рассказывает она.

Однако в 17 лет тяжёлая травма — разрыв мениска — и с профессиональной спортивной карьерой пришлось проститься. Но не со спортом! Татьяна продолжала бегать и кататься — уже для себя. Спорт остался частью её жизни и работы. Она трудилась менеджером по поставкам продуктов питания в санатории и спортивные организации, а на пенсии подрабатывала билетёром на хоккейных матчах в «Сокольниках». В начале декабря у Татьяны — выступление на любительских соревнованиях, для которых она готовит двухминутный сольный номер.

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Развлечение не для всех

Оказывается, московская традиция катания на льду зародилась задолго до того, как коньки стали доступны всем.

«Если говорить о самых ранних этапах, то это история про дворянские усадьбы. Это был своего рода романтический ритуал, недоступный для простого люда. Есть прекрасный документально подтвержденный факт, описанный краеведом Сергеем Романюком: Александр Пушкин катал Наталью Гончарову на санках во дворе усадьбы в Потаповском переулке. А сам при этом стоял на коньках», — рассказывает культуролог москвовед Филипп Смирнов.

Одним из первых по-настоящему общедоступных мест стал Петровский каток, располагавшийся в проходном дворе между Неглинной улицей и Петровкой у дома 26/9.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

«Вход часто был бесплатным или стоил копейки, а деньги зарабатывались на аренде коньков и сопутствующих услугах: горячем чае, баранках, продаже битого льда. Каток стал местом, где разночинцы и мещане могли почувствовать себя частью большого городского праздника», — отмечает эксперт.

В числе популярных катков можно выделить ледовую площадку в Зоологическом саду (именно там происходит одна из ключевых сцен между Левиным и Китти Щербацкой в романе Льва Толстого «Анна Каренина»), каток на Патриарших прудах, особенно любимый студентами, а также площадку на Чистых прудах. Причём, как замечает Филипп Смирнов, на Чистопрудном бульваре по льду водоёма не катались — боялись провалиться. Для катания заливали специальный участок — как раз там, где сейчас находится памятник казахскому поэту Абаю Кунанбаеву.

В XIX и начале XX века каток выполнял функцию, которую сегодня застолбили за собой соцсети. Где ещё можно было показать свои физические данные и ловкость, так сказать, «удаль молодецкую»? Вспомните хотя бы сцену из фильма «Покровские ворота», где Хоботов старается произвести впечатление на Людочку и неумело скользит за ней по льду.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Каток вместо соцсетей

Сейчас интерес к катанию переживает новый всплеск. Казалось бы, в эпоху тёплых фитнес-залов, гаджетов и современных интернет-игрушек зимние забавы должны уйти в прошлое. Но московские катки — в Парке Горького, на ВДНХ, в «Лужниках», в «Сокольниках» — бьют рекорды посещаемости!

«Каток создает уникальное состояние сопричастности. Вы двигаетесь в одном ритме с другими людьми, чувствуете поддержку партнера. Завершить такой вечер горячим чаем или шашлыком — это идеальный сценарий для семьи. Тот редкий случай, когда активность объединяет поколения», — заключает Филипп Смирнов.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

И действительно, на катке словно стираются все возрастные границы. Журналисты aif.ru познакомились ещё с одной фигуристкой-любительницей — Татьяной Корнишиной, которая впервые встала на коньки в пятьдесят. А сейчас её спортивный стаж — уже два десятилетия! В детстве увлечение фигурным катанием обошло её стороной, и до определённого момента Татьяна восхищалась им только со стороны. Но как-то раз увидела на катке в парке фигуристку, красиво крутившую какое-то сложное вращение. И та вдруг подошла к ней, женщины разговорились...

«Она меня спросила: мол, в чем же дело? — вспоминает Татьяна. — Хотите тоже кататься — покупайте коньки и приходите! Потом, конечно, было много падений, приходилось даже обращаться в травмпункты. Но шишки и синяки проходят, а радость от катания остается!»