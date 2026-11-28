1 декабря в Москве стартует фестиваль «Зима в Москве», а уже в конце ноября открываются городские катки. Катание на коньках давно превратилось из элитарной забавы в массовый досуг. Интерес москвичей к ледовым площадкам не угасает, а с каждым сезоном только растёт, раскрываясь по-новому.
И спорт, и романтика
Татьяна Понтюкова с детства мечтала о фигурном катании. Правда, в фантазиях её не было места лёгким платьицам и головокружительным вращениям — она хотела стать тренером. А любовью к этому спорту её «заразила» легендарная Ирина Роднина.
«Смотрела по телевизору, как она катается, какие элементы делает. И ночью, когда мама заснет, тихонько убегала на каток недалеко от дома и там старалась повторить новые движения», — с улыбкой вспоминает Татьяна, и прямо на наших глазах демонстрирует умопомрачительную «либелу» — сложное вращение на одной ноге, которое требует идеального баланса.
Пятьдесят девять лет назад 8-летнюю Татьяну мама привела в секцию фигурного катания. Тренировались тогда на свежем воздухе — на катке в Парке Горького.
«Вообще, катание на коньках любили всегда и все. Этим буквально жили! И взрослые, и дети ждали, когда же стукнут настоящие морозы, чтобы залили катки и можно было идти кататься. Это было не только спортом и развлечением, но и большой романтикой: именно на льду парни с девушками часто знакомились», — вспоминает Татьяна.
Её спортивный талант оказался разносторонним. Тренеры-легкоатлеты тоже заметили способного ребёнка и удержали девочку в своей секции.
«Меня никто из мальчишек не мог догнать! Я бегала быстрее всех. Даже к Олимпиаде-80 готовилась», — рассказывает она.
Однако в 17 лет тяжёлая травма — разрыв мениска — и с профессиональной спортивной карьерой пришлось проститься. Но не со спортом! Татьяна продолжала бегать и кататься — уже для себя. Спорт остался частью её жизни и работы. Она трудилась менеджером по поставкам продуктов питания в санатории и спортивные организации, а на пенсии подрабатывала билетёром на хоккейных матчах в «Сокольниках». В начале декабря у Татьяны — выступление на любительских соревнованиях, для которых она готовит двухминутный сольный номер.
Развлечение не для всех
Оказывается, московская традиция катания на льду зародилась задолго до того, как коньки стали доступны всем.
«Если говорить о самых ранних этапах, то это история про дворянские усадьбы. Это был своего рода романтический ритуал, недоступный для простого люда. Есть прекрасный документально подтвержденный факт, описанный краеведом Сергеем Романюком: Александр Пушкин катал Наталью Гончарову на санках во дворе усадьбы в Потаповском переулке. А сам при этом стоял на коньках», — рассказывает культуролог москвовед Филипп Смирнов.
Одним из первых по-настоящему общедоступных мест стал Петровский каток, располагавшийся в проходном дворе между Неглинной улицей и Петровкой у дома 26/9.
«Вход часто был бесплатным или стоил копейки, а деньги зарабатывались на аренде коньков и сопутствующих услугах: горячем чае, баранках, продаже битого льда. Каток стал местом, где разночинцы и мещане могли почувствовать себя частью большого городского праздника», — отмечает эксперт.
В числе популярных катков можно выделить ледовую площадку в Зоологическом саду (именно там происходит одна из ключевых сцен между Левиным и Китти Щербацкой в романе Льва Толстого «Анна Каренина»), каток на Патриарших прудах, особенно любимый студентами, а также площадку на Чистых прудах. Причём, как замечает Филипп Смирнов, на Чистопрудном бульваре по льду водоёма не катались — боялись провалиться. Для катания заливали специальный участок — как раз там, где сейчас находится памятник казахскому поэту Абаю Кунанбаеву.
В XIX и начале XX века каток выполнял функцию, которую сегодня застолбили за собой соцсети. Где ещё можно было показать свои физические данные и ловкость, так сказать, «удаль молодецкую»? Вспомните хотя бы сцену из фильма «Покровские ворота», где Хоботов старается произвести впечатление на Людочку и неумело скользит за ней по льду.
Каток вместо соцсетей
Сейчас интерес к катанию переживает новый всплеск. Казалось бы, в эпоху тёплых фитнес-залов, гаджетов и современных интернет-игрушек зимние забавы должны уйти в прошлое. Но московские катки — в Парке Горького, на ВДНХ, в «Лужниках», в «Сокольниках» — бьют рекорды посещаемости!
«Каток создает уникальное состояние сопричастности. Вы двигаетесь в одном ритме с другими людьми, чувствуете поддержку партнера. Завершить такой вечер горячим чаем или шашлыком — это идеальный сценарий для семьи. Тот редкий случай, когда активность объединяет поколения», — заключает Филипп Смирнов.
И действительно, на катке словно стираются все возрастные границы. Журналисты aif.ru познакомились ещё с одной фигуристкой-любительницей — Татьяной Корнишиной, которая впервые встала на коньки в пятьдесят. А сейчас её спортивный стаж — уже два десятилетия! В детстве увлечение фигурным катанием обошло её стороной, и до определённого момента Татьяна восхищалась им только со стороны. Но как-то раз увидела на катке в парке фигуристку, красиво крутившую какое-то сложное вращение. И та вдруг подошла к ней, женщины разговорились...
«Она меня спросила: мол, в чем же дело? — вспоминает Татьяна. — Хотите тоже кататься — покупайте коньки и приходите! Потом, конечно, было много падений, приходилось даже обращаться в травмпункты. Но шишки и синяки проходят, а радость от катания остается!»