Участники «Московского долголетия» занимаются фигурным катанием круглый год. На открывшийся в сентябре в районе Свиблово новый крытый каток съезжаются на бесплатные тренировки фигуристы серебряного возраста со всей Москвы. 70-летняя Татьяна Корнишина впервые встала на коньки в 50 лет. За 20 лет она научилась не просто уверенно скользить по льду, но и выполнять элементы.