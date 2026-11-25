В Москве стартует метеорологическая зима, а вместе с ней постепенно открывается и зимний культурный сезон. Город меняет привычный ритм: улицы загораются праздничными огнями, парки готовят ледовые площадки, а афиши наполняются концертами, фестивалями и спектаклями.

Одной из первых приглашает за зимними впечатлениями ВДНХ. В сезоне 2026–2027 Главная выставка страны подготовила программу «Звёздная зима», в которой найдется занятие и для любителей активного отдыха, и для ценителей народных традиций, и для тех, кто просто хочет провести время с семьей в праздничной атмосфере.

На главной аллее — ледовое царство

Главная зимняя точка притяжения ВДНХ — традиционно каток. В новом сезоне его площадь превысит 20 тыс. кв. м. Ледовые дорожки протянутся вдоль Главной аллеи, между павильоном № 1 «Центральный» и павильоном № 58, где расположен Музей славянской письменности «Слово». Маршрут для катания также пройдет вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок».

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Инфраструктуру площадки продумали так, чтобы комфортно чувствовали себя и опытные любители коньков, и те, кто только учится держать равновесие. На территории оборудуют отдельную ледовую арену для хоккейных матчей и детскую зону для самых юных посетителей. Рядом будут работать пункты проката, заточки коньков и камеры хранения.

Предусмотрели и гастрономические остановки. Согреться после нескольких кругов по льду можно будет горячим безалкогольным глинтвейном, сбитнем или сибирским чаем. Напитки предложат в специальных бочках, а перекусить или полноценно пообедать можно будет в кафе на территории катка.

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Фото на память и приз за меткость: новые развлечения катка

В этом году на катке появятся специальные фотобудки и фотостолбик. С их помощью можно будет сохранить в памяти семейный выход на лед, встречу с друзьями или просто красивый вечер среди праздничных огней. Еще одна новинка — тир. Здесь посетители смогут проверить свою меткость, добавить в прогулку немного соревновательного азарта и, если повезет, получить памятный приз.

Позаботились и о практической стороне отдыха: подиумы катка оборудуют дополнительными перилами. Это сделает выход на лед удобнее и поможет чувствовать себя увереннее тем, кто пока не слишком твердо стоит на коньках.

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Ледовые шоу, ночные заезды и хоккейные праздники: зима с насыщенной афишей

Большой каток станет не только местом для свободного катания, но и полноценной событийной площадкой. В течение всего сезона «Звёздной зимы» здесь запланирована разнообразная программа: ледовые шоу, танцевальные мастер-классы, ночные сеансы катания, утренние зарядки и специальные занятия для детей.

Тем, кому недостаточно катания на коньках, предложат конкурсы, розыгрыши призов, фестивали и тематические праздники. Среди заявленных событий — «Праздник хоккея» и Всемирный день катания на коньках. Отдельного внимания заслуживает фестиваль конькобежного спорта «Московские молнии»: он позволит взглянуть на ледовые активности не только как на развлечение, но и как на настоящее спортивное искусство.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

В программе предусмотрен и Благотворительный день. Это возможность совместить зимний досуг с участием в добром деле: праздничная атмосфера станет поводом не только для веселья, но и для помощи другим.

«Звёздная ночь»: встречаем Новый год на льду

В ночь с 31 декабря на 1 января ВДНХ приглашает гостей на специальную программу «Звёздная ночь». Праздничную атмосферу создадут выступления фигуристов и новогодний концерт.

Вместо привычного домашнего ожидания боя курантов можно будет отправиться на Главную выставку страны и провести праздничную ночь среди огней, музыки и ледовых представлений. Такой формат особенно подойдет тем, кто любит встречать Новый год вне стен дома и предпочитает, чтобы праздник был наполнен движением и впечатлениями.

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«Заповедный сувенир»: знакомство с народными промыслами и русскими традициями

Тем, кто хочет немного отдохнуть от ледовых развлечений и погрузиться в атмосферу традиционного русского праздника, стоит запланировать визит на фестиваль «Заповедный сувенир». Он пройдет с 24 декабря 2026 года по 9 января 2027-го на площадке за павильоном № 58, рядом с Музеем славянской письменности «Слово».

Главными героями фестиваля станут народные художественные промыслы. Гости смогут познакомиться с традиционным ремесленным искусством, увидеть разнообразие изделий и почувствовать связь современных праздничных традиций с культурным наследием страны.

На празднике воссоздадут настроение старинных русских гуляний. На площадке появятся скоморохи, коробейники, ходулисты и фокусники. Каждый из них добавит свою краску в праздничную картину: кто-то развлечет публику шутками, кто-то удивит ловкостью, а кто-то создаст ощущение настоящего ярмарочного представления.

Еще одним украшением «Заповедного сувенира» станут выступления Детского уличного кукольного театра. Спектакли будут проходить дважды в день в дни работы праздничной ярмарки.