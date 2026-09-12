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Финал велогонки «Россия» прошёл в Москве

Эдуард Кудрявицкий / АиФ
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

В субботу, 12 сентября, состоялся VIII и заключительный этап многодневной велогонки «Россия». В соревновании приняли участие 300 велосипедистов из разных регионов страны.

Гонка стартовала на Воробьёвых горах, маршрут трассы затрагивал исторические места города. Первое место в соревновании занял Борис Прошин, преодолевший дистанцию за 1:24:48,49. Вторым к финишу пришёл Андрей Трошин (1:25:13,34), тройку лидеров замкнул Дмитрий Кузьмин (1:25:13,49).

«По поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, мы продолжаем развивать инфраструктуру, увеличивать количество проводимых физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий», — рассказал заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информполитики Александра Горбенко.

Среди женщин награды завоевали Алёна Едемская (1:38:44), Светлана Самохвалова (1:38:50) и Мария Курносова (1:39:00).

В сезоне велогонки «Россия» приняли участие 900 спортсменов из 22 регионов. Многодневная гонка состояла из восьми этапов общей протяженностью 504 км. Велосипедные мероприятия и фестивали посетили более 60 тысяч человек, включая участников и зрителей.

Этапы гонки прошли в Костроме, Владимире, Суздале, Ярославле, Иваново, Калязине, Нижнем Новгороде, Сергиевом Посаде и Москве, где состоялся финальный старт.
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