Финал велогонки «Россия» прошёл в Москве

В субботу, 12 сентября, состоялся VIII и заключительный этап многодневной велогонки «Россия». В соревновании приняли участие 300 велосипедистов из разных регионов страны.



Гонка стартовала на Воробьёвых горах, маршрут трассы затрагивал исторические места города. Первое место в соревновании занял Борис Прошин, преодолевший дистанцию за 1:24:48,49. Вторым к финишу пришёл Андрей Трошин (1:25:13,34), тройку лидеров замкнул Дмитрий Кузьмин (1:25:13,49).



«По поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, мы продолжаем развивать инфраструктуру, увеличивать количество проводимых физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий», — рассказал заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информполитики Александра Горбенко.



Среди женщин награды завоевали Алёна Едемская (1:38:44), Светлана Самохвалова (1:38:50) и Мария Курносова (1:39:00).



В сезоне велогонки «Россия» приняли участие 900 спортсменов из 22 регионов. Многодневная гонка состояла из восьми этапов общей протяженностью 504 км. Велосипедные мероприятия и фестивали посетили более 60 тысяч человек, включая участников и зрителей.



Этапы гонки прошли в Костроме, Владимире, Суздале, Ярославле, Иваново, Калязине, Нижнем Новгороде, Сергиевом Посаде и Москве, где состоялся финальный старт.