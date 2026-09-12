Руками студентов. В чем суть проекта «Сделано колледжами Москвы»

Как привить студентам практические навыки для изготовления реально востребованных товаров? Ответ на этот вопрос почти год известен Москве, где успешно существует бренд «Сделано колледжами Москвы». Для него ребята создают изделия своими руками, а затем реализуют их, в том числе в арт-павильонах «Сделано в Москве» и презентуют на крупнейших форумах и фестивалях. О том, что уже изготовили студенты, в материале aif.ru.

От идеи до готовой продукции один шаг

В 2026 года в столице запустили бренд «Сделано колледжами Москвы», цель которого развить практические навыки у студентов и «предпринимательскую жилку». Ребятам предложили создать авторский текстиль, сувениры, полиграфию, мебель и выполнить ряд заказов для комплекса городского хозяйства. Количество студентов, которые захотели увидеть воплощение своих идей в реальности, быстро перешагнуло за сотню.

«Во время практики ребята работают с металлом, деревом, текстилем, полиграфией, изготавливают сувенирную продукцию. Все это вместе позволяет реализовывать крупные проекты: от скамеек, мебели и баннеров в школах до авторских текстильных коллекций. Всего в 2026 году студентами колледжей Москвы было изготовлено более 20 тысяч изделий под брендом «Сделано колледжами Москвы», — рассказал Александр Биржаков, директор технологического колледжа № 34.

Каждый колледж при этом отвечает за конкретную тематику. Например, учебное заведение № 34 выпускает авторские изделия из текстиля. При производстве вещей задействованы несколько подразделений. Вначале ребята рисуют эскизы, затем шьют вещи и наносят на них принты. Сами преподаватели отмечают, что подход студентов к учебе с запуском проекта стал намного серьезнее.

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

«Сегодня ребята при изготовлении вещей следят за каждой строчкой, детально проверяют каждую вещь, стараются с каждым разом сделать еще лучше и предлагают много хороших идей, которые бы им хотелось реализовать в дальнейшем», — отметила Елена Богодухова, преподаватель специальных дисциплин колледжа № 34 направления «Проектирование одежды».

С момента открытия проекта не прошло и года, а ребята уже выпустили ряд модных коллекций, которые полюбились столичной публике. Среди таких «Классики о Москве». Она посвящена изречениям о столице, принадлежащим русским писателям, и «Альтернатива есть», которая отражает самобытность нашей культуры через кружевные принты.

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Голосом юных производителей

Одну из участниц проекта, которая уже увидела вещи, созданные своими руками, в арт-павильонах стала Марианна Мохова, ученица технологического колледжа № 34. Ей принадлежит создание скатертей и салфеток.

«Я очень горжусь собой, потому что мои изделия продаются, и они востребованы. Мне очень приятно видеть, как то, что я делаю своими руками, представлено в крупном бренде. Благодаря проекту я получила очень много практического опыта, как будто бы поработала на большом настоящем производстве», — поделилась Марианна.

Другая часть не менее интересной работы, а именно создание сумок-шоперов, принадлежит Марии Сохуренко.

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

«Мы делали эскизы, придумали форму для шоперов, затем конструировали их, выкраивали и занимались пошивом. Я очень рада стать частью проекта, потому что я прочувствовала ответственность за свои изделия, ведь все они идут на продажу», — рассказала Мария, ученица технологического колледжа № 34,

Но путь в большое предпринимательство колледжи Москвы дарят своим студентам не только благодаря проектам. Многие выпускники учебных заведений получают все необходимые навыки и компетенции, чтобы затем начать свое дело. Так случилось и с Мариной Мерзляковой, которая выбрала для себя необычную профессию — ювелир, и после выпуска открыла свой интернет-магазин украшений.

Фото: из личного архива Марины Мерзляковой

«Мне всегда нравилось создавать что-то своими руками, творить, поэтому после девятого класса я решила пойти в творчество. Я поступила на специальность „ювелир-огранщик“, отучилась три года и десять месяцев и после выпуска открыла свой бренд украшений. Пока что я представила его в интернете, так как еще работаю над созданием первой полноценной коллекции», — рассказала Марина.

По словам девушки, знаний, которые она получила в московском колледже, хватило ей для того, чтобы уверенно освоить профессию и выйти на коммерческий уровень.

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Город поддерживает

Другая поддержка юных предпринимателей, которую дарит столица, получила название «Сделано в Москве». Об итогах программы за четыре года работы рассказал Сергей Собянин в личном блоге.

«Сегодня проект объединяет более 7,5 тысячи компаний крупного, среднего и малого бизнеса. Они производят продукцию в 35 различных категориях — от модной одежды, обуви и украшений до детских игрушек, товаров для животных, спорта и творчества. За четыре года бренд „Сделано в Москве“ помог его участникам дополнительно заработать более 3,6 миллиарда рублей, а фестивальные площадки и маркеты посетили свыше 18 миллионов покупателей», — написал мэр.

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Одним из участников проекта стал Алексей Максимов, студент МФТИ. Он занимается производством технологичной одежды с системой обогрева для сотрудников холодных цехов и жителей северных регионов. По словам молодого человека, проект «Сделано в Москве» помог ему за год выйти на оборот в пять миллионов рублей. На будущее у Алексея большие планы, ведь с поддержкой города вести бизнес в Москве просто и в удовольствие.