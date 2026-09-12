Овчинский: в Бибиреве по реновации построили первый жилой комплекс

В Северо-Восточном административном округе столицы появился первый дом по программе реновации. Его возвели в районе Бибирево. По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислава Овчинского, жилая площадь новостройки превышает 23 тысячи квадратных метров.



Дом находится по адресу: улица Корнейчука, дом 45. Неподалёку от него расположены школы, детские сады, магазины, спортивные комплексы, центры досуга и благоустроенный парк «Этнографическая деревня Бибирево».



«Здание представляет собой трёхсекционный жилой дом переменной этажности. В нем 457 квартир, шесть из которых адаптированы для маломобильных жильцов. Во всех квартирах – готовая улучшенная отделка в светлых оттенках», - отметил Владислав Овчинский.



По его словам, новостройка оформлена навесным вентилируемым фасадом. Он улучшает тепло- и звукоизоляцию, а также защищает от образования лишней влаги. Жилой комплекс получил яркий архитектурный облик: для его отделки использованы фиброцементные панели насыщенного красного цвета, дополненные стальными кассетами с зеркальной поверхностью.



Входные группы выполнены по принципам безбарьерной среды. Вход расположен на уровне земли, без ступеней и порогов. Сквозные проходы обеспечивают удобный доступ в дом как с улицы, так и со двора. Это особенно удобно для родителей с колясками, пожилых людей и тех, кому важно беспрепятственное передвижение.



На первом этаже предусмотрены просторные вестибюли, помещения для консьержей и колясочные. Часть площадей отведена под коммерческие объекты - там откроются кафе, аптеки, пункты выдачи заказов и другие нужные жителям сервисы.



Придомовую территорию комплексно благоустроят. Так, там оборудуют площадки для прогулок с детьми и занятий спортом и рекреационные зоны. Кроме того, дворы озеленят.





Напомним, что ранее мэр Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза. Он также рассказал , что в августе в Москве открыли вторую очередь завода по изготовлению префаб-конструкций для ускоренного возведения жилых домов, в том числе для программы реновации.



Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил , что этим летом новые квартиры по реновации получили почти 11,2 тысячи москвичей.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.



Подробности о реновации можно изучить на официальном сайте Мэра Москвы. Там же опубликована информация о квартирах и домах по программе.

