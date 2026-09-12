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Овчинский: в Бибиреве по реновации построили первый жилой комплекс

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.
В Северо-Восточном административном округе столицы появился первый дом по программе реновации. Его возвели в районе Бибирево. По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислава Овчинского, жилая площадь новостройки превышает 23 тысячи квадратных метров.
 
Дом находится по адресу: улица Корнейчука, дом 45. Неподалёку от него расположены школы, детские сады, магазины, спортивные комплексы, центры досуга и благоустроенный парк «Этнографическая деревня Бибирево».
 
«Здание представляет собой трёхсекционный жилой дом переменной этажности. В нем 457 квартир, шесть из которых адаптированы для маломобильных жильцов. Во всех квартирах – готовая улучшенная отделка в светлых оттенках», - отметил Владислав Овчинский.
 
По его словам, новостройка оформлена навесным вентилируемым фасадом. Он улучшает тепло- и звукоизоляцию, а также защищает от образования лишней влаги. Жилой комплекс получил яркий архитектурный облик: для его отделки использованы фиброцементные панели насыщенного красного цвета, дополненные стальными кассетами с зеркальной поверхностью.
 
Входные группы выполнены по принципам безбарьерной среды. Вход расположен на уровне земли, без ступеней и порогов. Сквозные проходы обеспечивают удобный доступ в дом как с улицы, так и со двора. Это особенно удобно для родителей с колясками, пожилых людей и тех, кому важно беспрепятственное передвижение.
 
На первом этаже предусмотрены просторные вестибюли, помещения для консьержей и колясочные. Часть площадей отведена под коммерческие объекты - там откроются кафе, аптеки, пункты выдачи заказов и другие нужные жителям сервисы.
 
Придомовую территорию комплексно благоустроят. Так, там оборудуют площадки для прогулок с детьми и занятий спортом и рекреационные зоны. Кроме того, дворы озеленят.
 
Напомним, что ранее мэр Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза. Он также рассказал, что в августе в Москве открыли вторую очередь завода по изготовлению префаб-конструкций для ускоренного возведения жилых домов, в том числе для программы реновации.
 
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что этим летом новые квартиры по реновации получили почти 11,2 тысячи москвичей.
 
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
 
Подробности о реновации можно изучить на официальном сайте Мэра Москвы. Там же опубликована информация о квартирах и домах по программе.
 
Москва является одним из лидеров среди регионов страны по объёмам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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Москважилой комплексВладислав ОвчинскийМосква
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