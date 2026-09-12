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80 ударов ярости. Грузов НАТО не дождутся: Москва загоняет Киев в капкан

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Уничтожение склада в районе Киева.
Уничтожение склада в районе Киева. Фото: соцсети

Прошедшей ночью российские войска нанесли очередной удар по мосту в Затоке Одесской области – единственному железнодорожному пути от украинских портов на Дунае в глубь «незалежной», связывающему юг области с остальной страной.

Конкретный результат

По данным руководителя николаевского подполья Сергея Лебедева, «прилетело» по мосту не менее 18 ракет, среди которых были и «Искандеры-М», и крылатые ракеты «Бандероль», и «Калибры». По этой переправе неоднократно били еще с 2022-го года, а ведь перераспределение транспортных потоков на другие направления создает дополнительную нагрузку на украинскую логистическую систему и затрудняет снабжение ВСУ. Полностью разрушить такой мост сложно, потому что строили большинство переправ на Украине еще в советское время, и, возможно, не очень рационально – все они еще могут пригодиться российской армии, объясняют эксперты.

Так, например, под ударами «Искандер-М» и «Оникс» оказались предприятия в Запорожье, Днепропетровской области и Кривом роге.
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«По самому мосту уже есть конкретный результат: возник негабарит, движение поездов закрыто, – рассказывает Лебедев. – И вот это сейчас важнее всего. Не количество прилетов само по себе, а то, насколько надолго удалось остановить железнодорожное сообщение и сколько времени понадобится на восстановление. На фоне последних ударов по локомотивам, железнодорожным станциям, складам возле путей, тяговой инфраструктуре и мостам Затока уже выглядит частью более широкой работы по украинской железнодорожной логистике».

Заводы, комбинаты и дата-центры

За последние сутки российские войска наносили удары по территории Украины практически безостановочно. Мониторинговые каналы сообщают о более чем 80 эпизодах «прилетов» в Киевской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Запорожской, Сумской и других областях.

Так, в российском Минобороны с утра уже рассказали, что целями ночной атаки стали металлургический комбинат «Запорожсталь» в Запорожье, который поставлял вэсэушникам броню для техники, горно-обогатительные комбинаты в Кривом Роге, руда с которых используется Киевом в военном производстве, а также электроплавильный комплекс завода «Интерпайп сталь» в Днепропетровске, выпускающего металлопрокат для нужд украинской армии. Среди других целей – инфраструктура в порту «Черноморск», сухогрузы, доставляющие вооружение ВСУ, и центр обработки данных «Интеркарс» в Киеве, где киевский режим хранил военные грузы. Накануне, напомним, российские атаковали дата-центр «Би-мобайл», также расположенный в Киеве. Работает такой центр совместно с американской системой искусственного интеллекта Palantir, которая анализирует поступающую информацию и помогает выбирать цели для ударов.

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Мониторинговые каналы зафиксировали несколько более мелких «прилетов». Например, по складу военных грузов в Гостомеле, где, как сообщается, хранились комплектующие для дронов средней и большой дальности. В Хмельницком ВС РФ поразили терминал «Новой почты», где киевское командование также хранило комплектующие для БПЛА. В Киеве реактивные БПЛА ударили по АЗС в Днепровском и Оболонском районах, добавляет телеграм-канал «Два майора». Также военные ресурсы сообщают о поражении промышленного предприятия в Харькове.
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