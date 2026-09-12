80 ударов ярости. Грузов НАТО не дождутся: Москва загоняет Киев в капкан

Прошедшей ночью российские войска нанесли очередной удар по мосту в Затоке Одесской области – единственному железнодорожному пути от украинских портов на Дунае в глубь «незалежной», связывающему юг области с остальной страной.

Конкретный результат

По данным руководителя николаевского подполья Сергея Лебедева, «прилетело» по мосту не менее 18 ракет, среди которых были и «Искандеры-М», и крылатые ракеты «Бандероль», и «Калибры». По этой переправе неоднократно били еще с 2022-го года, а ведь перераспределение транспортных потоков на другие направления создает дополнительную нагрузку на украинскую логистическую систему и затрудняет снабжение ВСУ. Полностью разрушить такой мост сложно, потому что строили большинство переправ на Украине еще в советское время, и, возможно, не очень рационально – все они еще могут пригодиться российской армии, объясняют эксперты. Сводка СВО, 12 сентября. Взрыв у дома Зеленского! ВС РФ ломают хребет Киева Подробнее

«По самому мосту уже есть конкретный результат: возник негабарит, движение поездов закрыто, – рассказывает Лебедев. – И вот это сейчас важнее всего. Не количество прилетов само по себе, а то, насколько надолго удалось остановить железнодорожное сообщение и сколько времени понадобится на восстановление. На фоне последних ударов по локомотивам, железнодорожным станциям, складам возле путей, тяговой инфраструктуре и мостам Затока уже выглядит частью более широкой работы по украинской железнодорожной логистике».

Заводы, комбинаты и дата-центры

За последние сутки российские войска наносили удары по территории Украины практически безостановочно. Мониторинговые каналы сообщают о более чем 80 эпизодах «прилетов» в Киевской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Запорожской, Сумской и других областях.

Так, в российском Минобороны с утра уже рассказали, что целями ночной атаки стали металлургический комбинат «Запорожсталь» в Запорожье, который поставлял вэсэушникам броню для техники, горно-обогатительные комбинаты в Кривом Роге, руда с которых используется Киевом в военном производстве, а также электроплавильный комплекс завода «Интерпайп сталь» в Днепропетровске, выпускающего металлопрокат для нужд украинской армии. Среди других целей – инфраструктура в порту «Черноморск», сухогрузы, доставляющие вооружение ВСУ, и центр обработки данных «Интеркарс» в Киеве, где киевский режим хранил военные грузы. Накануне, напомним, российские атаковали дата-центр «Би-мобайл», также расположенный в Киеве. Работает такой центр совместно с американской системой искусственного интеллекта Palantir, которая анализирует поступающую информацию и помогает выбирать цели для ударов. Идеальный шторм. 99 судов флота НАТО подали сигнал SOS, но это их не спасло Подробнее

Мониторинговые каналы зафиксировали несколько более мелких «прилетов». Например, по складу военных грузов в Гостомеле, где, как сообщается, хранились комплектующие для дронов средней и большой дальности. В Хмельницком ВС РФ поразили терминал «Новой почты», где киевское командование также хранило комплектующие для БПЛА. В Киеве реактивные БПЛА ударили по АЗС в Днепровском и Оболонском районах, добавляет телеграм-канал «Два майора». Также военные ресурсы сообщают о поражении промышленного предприятия в Харькове.