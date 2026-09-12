Бабье лето рядом. Что ждать от погоды в Москве на выходных 12-13 сентября

Сентябрь готовится сменить гнев на милость: после прохождения холодного фронта и ночных дождей столичный регион ждет передышка. Чего ждать от погоды в ближайшие дни и когда наступит классическое бабье лето — aif.ru рассказал синоптик Александр Ильин.

Холодный фронт

Последние дни столичный регион баловал москвичей почти летним солнцем, но календарь берет свое. В ночь на пятницу через Москву и Подмосковье прошелся холодный атмосферный фронт, который принес с собой резкую смену настроения за окном. Впрочем, к самим выходным, 12 и 13 сентября, погода уже стабилизировалась.

Как рассказал aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, фронт оставит после себя прохладу, но прогонит затяжные ливни: «Фронтальный раздел принес кратковременные дожди и смену ветра на северо-западный. Однако уже в субботу и воскресенье погода существенным образом изменится: в столичном регионе установится переменная облачность без существенных осадков. Лишь в отдельных районах на севере Подмосковья возможны небольшие очаговые дожди». От +13 до +26 ℃. Синоптик Ильин предсказал переменчивую погоду в Москве Подробнее

По словам синоптика, ночи станут заметно свежее — столбики термометров в субботу и воскресенье покажут от +7 до +12°C (в низинах области в ночь на воскресенье возможны похолодания до +6°C и утренние туманы). Зато днем солнце успеет прогреть воздух: термометры в столице остановятся на вполне комфортных отметках +16...+18°C, а по области — до +20°C. Ветер сменит направление на юго-западное и утихнет до 5–10 м/с, а атмосферное давление закрепится на комфортной отметке 750 мм ртутного столба.

Небольшая неустойчивость в начале недели

В понедельник и вторник, 14 и 15 сентября, осени еще удастся немного попортить настроение горожанам. Небо над столицей периодически затянет облаками, а во вторник местами прошмыгнет небольшой дождь.

Впрочем, температурный фон останется вполне мягким. Ночью ожидания на уровне +7...+12°C, а в середине дня воздух по-прежнему продолжит прогреваться до +15...+20°C, что почти на три градуса выше привычной климатической нормы для середины сентября.

«Азорец» несет бабье лето

Главный приятный сюрприз синоптики обещают москвичам во второй половине следующей недели. Начиная со среды, 16 сентября, погоду над всей средней полосой России возьмет под свой абсолютный контроль мощный Азорский антициклон. Первое дуновение осени. Долгосрочный прогноз погоды на сентябрь 2026 г. Подробнее

Александр Ильин подчеркивает, что именно со среды в столицу придет то самое классическое бабье лето, о котором мечтают все москвичи:

«Со среды атмосферную инициативу перехватит Азорский антициклон. Он принесет идеальную, сухую и солнечную погоду. Да, ночи из-за выхолаживания станут по-осеннему свежими — от +6 до +11°C, возможны густые туманы и обильная роса. Зато днем дневной прогрев порадует: термометры поднимутся до +18...+23°C. Это сухой, тихий и по-настоящему бархатный период, который продержится до самых следующих выходных».

Так что убирать легкие куртки и солнечные очки на дальние полки пока точно рано — осеннее тепло еще покажет себя во всей красе.