Немецкий оборонный концерн Rheinmetall приступил к созданию собственной крылатой ракеты с дальностью полета до 1,5 тысячи километров. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники, знакомые с деятельностью компании. Предприятие намерено выйти на рынок относительно недорогих ракетных вооружений.

Изначально Rheinmetall планировал организовать производство ракет совместно с нидерландской компанией Destinus, однако переговоры фактически застопорились после вмешательства стартапа Helsing.

Теперь немецкий концерн рассматривает возможность использовать свои производственные мощности в Испании, специализирующиеся на выпуске артиллерийских систем. Испытания новой разработки, по словам главы Rheinmetall Армина Паппергера, намечены на 2027 год. Предполагаемая дальность ракеты составит от 500 до 1500 километров.

При этом источники издания отмечают, что Rheinmetall пока не обладает достаточным опытом в разработке ракетных двигателей, поэтому создание соответствующих технологий может потребовать значительного времени.

Тем временем Helsing намерена объединить усилия с Destinus для разработки собственного ракетного комплекса на основе семейства Ruta с заявленной дальностью до 2300 километров. Производство этих изделий партнеры планируют развернуть на территории Германии.

Ранее компания Helsing, известная поставками ударных дронов HX‑2 для ВСУ, объявила о разработке новой системы противовоздушной обороны.