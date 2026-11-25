Польские власти предложили союзникам по НАТО рассмотреть возможность перехвата ракет над территорией Украины, если те будут лететь в сторону стран-членов альянса. Этот вопрос Варшава подняла на встрече послов стран НАТО в Брюсселе 23 ноября, сообщает агентство Bloomberg.

20 ноября, напомним, на территории Польши упали две ракеты и, предположительно, реактивный беспилотник. Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в нарушении воздушного пространства республики обвинил Россию, разумеется, не приведя никаких доказательств.

Окончательного решения пока нет

Предложение Польши страны-члены НАТО встретили по-разному: одни его поддержали, другие высказали опасения насчет «угрозы прямой конфронтации с Россией», добавляет Bloomberg. Кроме того, для этого Украине, скорее всего, пришлось бы предоставить западным «союзникам» доступ к своему воздушному пространству. Окончательного решения союзники так и не приняли, однако договорились развернуть в Польше дополнительные системы воздушного предупреждения и контроля, а также рассмотреть вопрос о направлении дополнительных сил.

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Сбивать российские ракеты над территорией Украины ранее предложил и вице-спикер польского парламента Мацей Живно. По его словам, Североатлантический альянс должен использовать весь свой потенциал, чтобы «усилить давление на Москву» и предотвратить подобные ситуации в дальнейшем.

Разговоры в пользу бедных

«Польша с подобными предложениями выступает уже не первый раз, ранее в Варшаве уже предлагали выстроить систему и перехватывать все беспилотники и ракеты на территории Украины, – напомнил aif.ru доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев. – Вопрос в том, насколько это технически возможно, потому что заявлять можно что угодно. Сама Польша ведь пока не демонстрирует каких-то особых навыков в перехвате отдельных дронов над своей территорией. Так что все это пока, как говорится, разговоры в пользу бедных. Более того, все это также попытка выпросить деньги, более выгодным образом распределить финансовые потоки, ведь лидеры стран видят, как удачно Украина вытягивает средства. При этом, если бы Польша могла создать эффективную систему противодроновой и противоракетной защиты восточного соседа, она бы это давно сделала, потому что на Украине есть довольно мощная польская военная миссия – как, впрочем, и французская, и немецкая».

Ранее в Оперативном командовании Польши попытались объяснить, почему решили не сбивать залетевший в воздушное пространство страны беспилотник. Как сказано в официальном коммюнике, размещенном в соцсетях командования, БПЛА развернулся в сторону Украины, и польские военные, опасаясь причинить ущерб гражданскому населению, отказались сбивать дрон. Ранее из-за ударов ВС РФ по военным объектам на территории Украины Польша неоднократно поднимала авиацию.

«Это хорошая мина при плохой игре, – убежден Перенджиев. – Хотят показать, какие они сильные, и точно бы сбили этот беспилотник, если бы он не улетел. За всем этим стоит беспомощность, в первую очередь беспомощность военно-технической мысли и ресурсов, и желание получить деньги».