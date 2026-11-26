Министерство обороны Японии подтвердило планы в начале декабря доставить на базу Сил самоуправления Камифурано в центре Хоккайдо пусковые установки и средства наведения гиперзвуковых ракет «Тип-25» с планирующими блоками. Развертывание начнется сразу после доставки оборудования. О предстоящем размещении сообщил телеканал NHK, информацию подтвердили японские и южнокорейские издания.

Кратко:

Министерство обороны Японии в начале декабря разместит на базе Камифурано на Хоккайдо пусковые установки гиперзвуковых ракет «Тип-25» с планирующими боевыми блоками.

Это первое развертывание такого вооружения на Хоккайдо — самом близком к России японском острове.

Ракеты относятся к средствам нанесения контрудара, курс на обретение которых закреплен в обновленной в 2022 году Стратегии национальной безопасности Японии.

Дальность базовой версии оценивается в 600–800 км; модернизированные Block 2A (около 2000 км) и Block 2B (до 3000 км) планируются к развертыванию в 2027 и 2030-х годах соответственно.

Ранее, в марте 2026 года, «Тип-25» уже были размещены на базе Фудзи, а на Кюсю — противокорабельные «Тип-25»; в августе японский эсминец впервые провел стрельбы «Томагавками».

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Что представляет собой «Тип-25»

«Тип-25» — это гиперзвуковая ракета с планирующим боевым блоком, способным развивать скорость выше звуковой и совершать маневры в атмосфере, что затрудняет ее перехват. Базовая версия, развертываемая сейчас, имеет дальность порядка 600–800 км. В 2027 финансовом году планируется развернуть Block 2A с дальностью около 2000 км, а в 2030-х — Block 2B с дальностью до 3000 км и более совершенной аэродинамикой.

Официально эти ракеты позиционируются как средства обороны отдаленных островов, однако их дальность значительно превышает потребности защиты собственно японской территории. Китайские военные аналитики характеризуют «Тип-25» как наступательное вооружение, предназначенное для нанесения упреждающих ударов.

Курс на контрудар

Развертывание «Тип-25» входит в обновленную в 2022 году Стратегию национальной безопасности Японии, которая закрепила курс на создание потенциала контрудара, то есть способности наносить удары по военным объектам на территории противника.

В марте 2026 года первые «Тип-25» были размещены на базе Фудзи в префектуре Сидзуока, а на базе Кэнгун в Кумамото — противокорабельные ракеты того же семейства. В августе японский эсминец, переоборудованный под американские крылатые ракеты «Томагавк», вернулся в базу Сасебо, что в том числе вписывается в этот курс.

Помимо Хоккайдо, до конца текущего финансового года (примерно до марта 2027-го) «Тип-25» планируется разместить на базе Эбино в префектуре Миядзаки на Кюсю.

Почему это важно для России

Хоккайдо — ближайший к российским Курильским островам японский остров. Размещение гиперзвуковых ракет с дальностью в сотни километров на этом направлении меняет оперативную обстановку в регионе. Японская сторона официально не связывает развертывание с конкретным противником, однако географическое положение базы Камифурано и дальность «Тип-25» делают их значимым фактором для безопасности российского Дальнего Востока.

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Частые вопросы и ответы

Что именно Япония размещает на Хоккайдо?

Пусковые установки и средства наведения гиперзвуковых ракет «Тип-25» с планирующими боевыми блоками. Оборудование доставят на базу Камифурано в начале декабря, развертывание начнется сразу.

Какова дальность этих ракет?

Базовая версия — около 600–800 км. Модернизированные Block 2A (около 2000 км) и Block 2B (до 3000 км) планируются к развертыванию позднее.

Почему развертывание называют контрударом?

В 2022 году Япония закрепила в Стратегии нацбезопасности курс на обретение «потенциала контрудара» — способности поражать военные объекты на территории противника. «Тип-25» относятся к этим средствам.

Где уже размещены «Тип-25»?

В марте 2026 года — на базе Фудзи в префектуре Сидзуока. Также на Кюсю размещены противокорабельные «Тип-25». До марта 2027 года планируется развертывание на базе Эбино в Миядзаки.