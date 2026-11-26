2027 год в российской пенсионной системе будет отличаться от предыдущих: из-за переходных положений реформы массового выхода на пенсию по общим основаниям в этот период почти не будет — основная волна смещается на 2028 год. Но это вовсе не значит, что люди предпенсионного возраста остаются ни с чем. Наоборот, в 2027 году начнут активно работать льготные основания.

Право на досрочные выплаты сохраняется у десятков категорий граждан — от многодетных матерей до тех, кто много лет трудился на вредных производствах. В материале aif.ru разбираемся, какие условия действуют для досрочников в 2027 году и на что стоит обратить внимание при оформлении.

От чего отсчитывается досрочный выход

В 2027 году страховая пенсия по старости по обычным правилам назначается мужчинам 1962 года рождения и женщинам 1967 года рождения — при достижении 64 и 59 лет соответственно. Для получения выплат нужно выполнить два условия: иметь не меньше 15 лет страхового стажа и накопить хотя бы 30 пенсионных баллов (ИПК).

Именно от этих границ и отсчитывается право на досрочный выход. Для большинства льготников пенсия назначается либо за выслугу лет в профессии, либо за особый стаж, либо по социальным основаниям. Требования к стажу и баллам у досрочников в целом те же, что и у всех остальных, если конкретная статья закона не предусматривает иного.

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Профессиональная выслуга: медики, педагоги и вредные производства

Одна из самых многочисленных категорий досрочников — люди, чья работа связана с повышенной нагрузкой или особыми условиями труда. В 2027 году право на досрочную пенсию сохраняется за педагогическими и медицинскими работниками. Для них главное — выработать специальный стаж: как правило, речь идет о 25–30 годах работы в учреждениях соответствующего профиля.

Отдельно стоит сказать о тех, кто трудился в особых условиях по Спискам № 1 и № 2. Им возраст выхода может быть существенно снижен — в зависимости от характера производства и продолжительности стажа на вредных участках. Также право на досрочное назначение сохраняется за теми, кто работал в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Северный стаж традиционно дает возможность выйти на пенсию на пять лет раньше общего срока, но в переходный период применяются дополнительные уточнения по возрасту.

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Социальные основания: многодетные матери и родители детей с инвалидностью

Государство предусматривает поддержку и для людей с семейными обязанностями. В 2027 году многодетные матери также могут воспользоваться правом на досрочную пенсию. Условия зависят от количества детей и от того, воспитаны ли они до восьми лет. Матери с пятью и более детьми выходят на пенсию в 50 лет. Женщины с четырьмя детьми — в 56 лет, с тремя — в 57. Обязательное условие — не менее 15 лет страхового стажа и нужное количество баллов.

Кроме того, право на досрочную пенсию есть у родителей детей-инвалидов. Им тоже положено снижение пенсионного возраста при наличии соответствующего стажа и коэффициентов. Это дает семьям, столкнувшимся с серьезными жизненными трудностями, возможность рассчитывать на поддержку государства раньше общего срока.

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«Северный» и длительный стаж: особые правила зачета

Для жителей северных регионов и людей с большим трудовым стажем действуют отдельные правила. Помимо стандартного северного стажа — 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных местностях, — в 2027 году сохраняется возможность выйти на пенсию при длительном страховом стаже. Мужчины, отработавшие 42 года, и женщины с 37-летним стажем могут претендовать на назначение пенсии на 24 месяца раньше установленного возраста.

Но здесь есть важный момент: для досрочников по длительному стажу действует ограничение по возрасту. Выйти раньше срока можно не ранее 60 лет мужчинам и 55 лет женщинам. В длительный стаж засчитываются периоды официальной работы, временной нетрудоспособности, а также служба в армии по призыву. А участникам специальной военной операции периоды службы учитываются в двойном размере — это может заметно приблизить момент выхода на заслуженный отдых.

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Безработные предпенсионеры: шанс для тех, кто остался без работы

К отдельной категории относятся граждане предпенсионного возраста, потерявшие работу. В 2027 году они могут оформить досрочную пенсию по предложению службы занятости, но по строгим условиям: увольнение должно быть связано с ликвидацией организации или сокращением штата. Увольнение по собственному желанию права на такую меру поддержки не дает.

Кроме того, нужен страховой стаж не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин, а также достаточное количество пенсионных коэффициентов. Служба занятости должна официально подтвердить, что трудоустроить человека невозможно. Если после назначения досрочной пенсии человек снова официально устроится на работу, выплата прекращается — об этом нужно сообщить в Социальный фонд.

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Как оформить досрочную пенсию и что учесть

Процедура оформления досрочной пенсии в 2027 году мало чем отличается от привычной. Заявление можно подать через портал «Госуслуги», лично в клиентской службе Социального фонда России или через МФЦ. Работодатель тоже может подать заявление — но только с письменного согласия сотрудника.

К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие право на льготу: трудовую книжку, справки об особых условиях труда, свидетельства о рождении детей (для многодетных матерей) или документы о статусе родителя ребенка-инвалида. При необходимости Социальный фонд запросит дополнительные сведения из архивов или ведомств. Решение принимается в течение 10 рабочих дней, после чего пенсия назначается со дня обращения, если право на нее уже возникло.