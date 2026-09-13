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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Путин рассказал о преимуществах создания новой инвестплатформы БРИКС

Кристина Соловьева / РИА Новости
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Президент России Владимир Путин на заседании в формате БРИКС+ в рамках саммита в Нью-Дели предложил сформировать новую инвестиционную платформу объединения. По его словам, с ее помощью можно будет привлекать долгосрочные капиталы не только в страны БРИКС, но и в экономики партнеров на Глобальном Юге и Востоке. 

Путин также указал на необходимость усиления потенциала Нового банка развития БРИКС, так как потребность в финансировании проектов намного выше нынешних возможностей. 

«Помочь удовлетворить данные потребности могла бы новая инвестиционная платформа. Благодаря применению современных финансовых технологий, включая цифровые активы, она позволит привлекать долгосрочные капиталы, в том числе частные», — пояснил он.

Президент РФ отметил, что БРИКС будет и дальше работать со всеми международными партнерами ради всеобъемлющего устойчивого развития.

Российский лидер прибыл в Нью-Дели с трехдневным рабочим визитом для участия в мероприятиях саммита, который проходит 12–13 сентября. Заседание БРИКС+ завершает рабочую программу.

Ранее сообщалось, что индийские газеты разместили на первых полосах фото Владимира Путина, лидера КНР Си Цзиньпина и премьера Индии Нарендры Моди.
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