Путин и Токаев провели неформальную встречу в Нью-Дели

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в рамках саммита БРИКС в Нью-Дели (Индия). Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.



«Президент пригласил неформально просто пообщаться», — рассказал Песков. Детали разговора между политиками не приводятся.



Очередной саммит БРИКС проходит с 12 по 13 сентября в Нью-Дели. В мероприятиях участвуют 10 государств, включая Бразилию, РФ, Китай, Иран и другие.



Ранее Песков сообщил, что не знает, поедет ли Владимир Путин на саммит G20 в США.