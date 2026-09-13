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Путин: БРИКС участвует в формировании справедливого миропорядка

kremlin.ru
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Страны БРИКС активно участвуют в формировании нового многополярного миропорядка и укреплении многосторонности в международных отношениях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании в формате БРИКС+ в рамках саммита.

По словам российского лидера, объединение стало одной из значимых сил, влияющих на развитие международных отношений. Путин отметил, что БРИКС способствует укреплению принципов подлинной многосторонности и участвует в формировании более справедливой системы международных отношений.

«Широкий состав сегодняшней встречи подтверждает, что внимание к деятельности БРИКС со стороны международного сообщества продолжает расти. Для многих в мире привлекательны наши базовые ценности и идеалы», — сказал российский лидер.

Президент России прибыл в Нью-Дели в пятницу на три дня для участия в саммите БРИКС, который пройдет в столице Индии 12-13 сентября. Завершающим мероприятием форума станет заседание в формате БРИКС+.
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