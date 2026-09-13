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В Индии вышли газеты с фотографией рукопожатия Путина, Моди и Си Цзиньпина

Скриншот
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Индийские газеты разместили на первых полосах фотографию Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди, держащихся за руки на полях саммита БРИКС. Кадр привлек внимание индийских СМИ и широко разошелся в публикациях о встрече лидеров.

На фотографии Моди стоит между российским и китайским лидерами. Все трое улыбаются и держатся за руки. Индийская пресса рассматривает этот эпизод как один из наиболее заметных моментов саммита.

Встреча проходит в Нью-Дели, где в этом году председательствует Индия. Для Си Цзиньпина визит в страну стал первым за семь лет. Владимир Путин прибыл в Нью-Дели в пятницу на три дня для участия в саммите БРИКС.
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ОбществоЛюдиНарендра Моди и Владимир Путин
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