Путин и лидеры БРИКС посадили в Индии баньян как символ объединения усилий

Президент России Владимир Путин и другие лидеры БРИКС вместе посадили баньян в ходе саммита объединения в Нью-Дели.

Церемония состоялась в субботу после основного заседания саммита. Главы государств высадили дерево в сквере конгрессно-выставочного центра «Бхарат Мандапан», где проходят основные мероприятия встречи.

Баньян считается деревом с одной из самых больших площадей кроны. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что высаженное лидерами БРИКС дерево должно символизировать объединение усилий ради будущего.

Путин прибыл в Нью-Дели в пятницу с трехдневным рабочим визитом для участия в саммите БРИКС, который проходит в индийской столице 12–13 сентября.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году к нему присоединилась Южно-Африканская Республика. С начала 2024 года участниками объединения стали еще несколько стран. В 2026 году председателем БРИКС является Индия.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди кратко пообщались на полях 18-го саммита БРИКС в Нью-Дели.