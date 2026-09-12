Путин и принц Абу-Даби договорились о координации по итогам саммита БРИКС

Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян договорились продолжить координацию по инициативам, связанным с деятельностью БРИКС. Об этом сообщает эмиратское государственное агентство WAM по итогам их встречи в Нью-Дели.

Стороны обсудили дальнейшую реализацию решений саммита объединения и необходимость переводить достигнутые договоренности в практические проекты. Отмечалось, что такие инициативы должны способствовать развитию сотрудничества и учитывать интересы всех участников.

В ходе встречи Путин и наследный принц Абу-Даби также рассмотрели состояние двусторонних отношений между Россией и ОАЭ. Отдельное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке и перспективам взаимодействия по актуальным региональным вопросам.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским на саммите G20 в Майами в декабре невозможна.