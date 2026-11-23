Совет директоров американской компании Nvidia принял решение восстановить Дженсена Хуанга в должности генерального директора без предварительного согласования с высшим руководством корпорации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, соответствующее решение было принято вечером в воскресенье после вмешательства президента США Дональда Трампа, который настоял на возвращении Хуанга к руководству компанией. До этого топ-менеджмент Nvidia, включая временно исполнявшую обязанности гендиректора Колетт Кресс, готовился к ежегодной конференции разработчиков без участия основателя корпорации.

Мероприятие запланировано на следующую неделю в Вашингтоне, однако теперь оно приобретет особое значение. Ожидается, что конференция станет публичной демонстрацией возвращения Хуанга на руководящий пост и привлечет повышенное внимание к дальнейшим планам одного из крупнейших мировых производителей микрочипов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп стал участником заседания совета директоров технокомпании Nvidia до официального объявления о возвращении Дженсена Хуанга на пост руководителя.