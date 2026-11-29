В Калуге местный житель спас одну из двух собак, провалившихся под лед Бушмановского пруда. Второе животное погибло, проведя в холодной воде около получаса. Видео происшествия опубликовали местные жители в соцсетях.
Сообщается, что спасателям не удалось вытащить собак. Тогда на помощь пришел случайный прохожий. Мужчина зашел в ледяную воду и, ломая лед, добрался до обессилевшего животного.
Местная жительница рассказала, что находившийся поблизости мальчик отдал свои санки, чтобы спасенного пса можно было как можно скорее доставить в тепло.
«Я не знаю имя этого Мужчины. Но он совершил геройский поступок», — написала женщина в Telegram-канале КЖ Калуга.
Ранее сообщалось, что в Бразилии золотистый ретривер спас тонувшую в бассейне двухлетнюю девочку.