В Калуге местный житель спас одну из двух собак, провалившихся под лед Бушмановского пруда. Второе животное погибло, проведя в холодной воде около получаса. Видео происшествия опубликовали местные жители в соцсетях.

Сообщается, что спасателям не удалось вытащить собак. Тогда на помощь пришел случайный прохожий. Мужчина зашел в ледяную воду и, ломая лед, добрался до обессилевшего животного.

Местная жительница рассказала, что находившийся поблизости мальчик отдал свои санки, чтобы спасенного пса можно было как можно скорее доставить в тепло.

«Я не знаю имя этого Мужчины. Но он совершил геройский поступок», — написала женщина в Telegram-канале КЖ Калуга.

Ранее сообщалось, что в Бразилии золотистый ретривер спас тонувшую в бассейне двухлетнюю девочку.