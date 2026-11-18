Российский боец спас ребенка от украинского дрона при эвакуации из Константиновки в ДНР ценой собственной жизни. Казачий генерал, депутат Госдумы Виктор Водолацкий в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, как боевики ВСУ издеваются над людьми.

Напомним, девочка Аня из Константиновки рассказала, как ее спас российский боец. Соответствующий ролик опубликовал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Девочка рассказала, что ее мама умерла от попадания украинского снаряда в их дом. После этого Аня провела в подвале примерно пять месяцев, лишь изредка выходя из дома. Российский боец заметил ее у колодца, куда девочка ходила за водой.

После встречи военный начал приносить ребенку продукты, навещал ее, а перед его отпуском девочка попросила помочь ей покинуть город. По дороге их заметил украинский дрон, военный спрятал ребенка, а сам попал под удар.

«Все военные, которые сегодня спасают людей, рискуя своей жизнью, достойны награды. И тот боец, который спас девочку, достоин награды. Он достоин того, чтобы о нем помнили, в том числе в том городе или населенном пункте, откуда он ушел в зону спецоперации. На примере таких солдат нужно воспитывать наших детей, чтобы они воочию убеждались, что герои живут рядом с ними. Боец отдал жизнь ради того, чтобы девочка жила и росла дальше», - пояснил эксперт.

Генерал добавил, что подобные случаи довольно часто происходят в зоне боевых действий.

«Это не единичный случай. Многие наши бойцы получают ранения, спасая женщин, стариков, детей. Они отдают свои бронежилеты, свои каски мирным жителям, а осколки принимают на себя», - заключил Водолацкий.

Ранее были раскрыты детали эвакуации из Константиновки.