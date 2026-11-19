История девочки Ани из Константиновки в ДНР потрясла многих. Ребёнок потерял мать, когда украинский снаряд попал прямо в их дом. После этого девочка провела в подвале около пяти месяцев, выходя на улицу лишь изредка — в основном чтобы набрать воды из колодца. Именно там её и заметил российский военнослужащий.

Видео с рассказом Ани опубликовал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Военный начал приносить ребёнку продукты и регулярно навещать её. Когда пришло время отправляться в отпуск, девочка попросила помочь ей покинуть город. По дороге их заметил украинский дрон — боец успел спрятать ребёнка, а сам принял удар на себя. Ценой собственной жизни он спас Аню.

«Он достоин того, чтобы о нём помнили»: реакция Виктора Водолацкого

Казачий генерал, депутат Госдумы Виктор Водолацкий в эксклюзивной беседе с aif.ru подчеркнул, что подвиг бойца заслуживает самой высокой оценки.

Константиновка. Фото: Минобороны РФ/ Кадр из видео

«Все военные, которые сегодня спасают людей, рискуя своей жизнью, достойны награды. И тот боец, который спас девочку, достоин награды. Он достоин того, чтобы о нем помнили, в том числе в том городе или населенном пункте, откуда он ушел в зону спецоперации. На примере таких солдат нужно воспитывать наших детей, чтобы они воочию убеждались, что герои живут рядом с ними. Боец отдал жизнь ради того, чтобы девочка жила и росла дальше. Это не единичный случай. Многие наши бойцы получают ранения, спасая женщин, стариков, детей. Они отдают свои бронежилеты, свои каски мирным жителям, а осколки принимают на себя», — пояснил эксперт.

Гуманитарная миссия в Константиновке: предложение Владимира Путина

Президент России Владимир Путин во время встречи со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек.

Он подчеркнул, что РФ контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность этой миссии. Таким образом, судьба мирных жителей города находится на особом контроле на самом высоком уровне.

«Они просто озверели»: как проходит эвакуация под обстрелами

Виктор Водолацкий подробно рассказал, в каких условиях приходится работать российским военным.

Боец ВСУ Фото: кадр видео

«То, что эвакуация проходит под постоянными обстрелами боевиков, террористов, это мягко сказано. Они просто озверели, забрасывают все дороги, тропинки и участки, где находятся люди, минами, кассетными боеприпасами, гоняются за мирными гражданами с помощью различных беспилотников. Российские военные каждый день находят в подвалах, заброшенных погребах людей, которые скрываются от украинских фашистов. Люди не подают сигналы, боятся, что это нацисты пришли их убивать. Поэтому наши бойцы обследуют каждый дом, все объекты соцкультбыта, где люди могут прятаться. Чаще всего они находятся в плохом состоянии, они истощены, находились без пропитания длительное время. Наши бойцы не только спасают их, но и сразу оказывают первичную медицинскую помощь», — пояснил генерал.

Эвакуация не прекращается ни на минуту

По словам Водолацкого, эвакуация продолжается, несмотря на атаки со стороны ВСУ, которые идут круглосуточно.

«Фашисты утюжат Константиновку своим летальным оружием, которое поставляет им Запад. Они делают это для того, чтобы люди не выходили из подвалов и погибали прямо там. Но российские бойцы все равно продолжают спасать местных жителей», — добавил генерал.

Каждый день военнослужащие рискуют собой, чтобы вывести из-под огня тех, кто оказался заложником ситуации.

ВС РФ. Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов

Эксперт: Константиновка повторяет судьбу Алешек

Военный эксперт Юрий Кнутов ранее отметил, что ситуация в Константиновке не намного отличается от той, что была в Алешках. По его словам, есть ряд населённых пунктов, которые с одной стороны контролирует РФ, но с другой стороны они ещё находятся в зоне досягаемости беспилотников и других дальнобойных средств противника.

В данном случае даже средства средней дальности ВСУ продолжают терроризировать мирное население. Это подтверждает, что украинские боевики целенаправленно атакуют гражданских, не оставляя им шансов на безопасную эвакуацию.

История Ани и её спасителя — лишь один из многих примеров мужества российских военных. Их подвиги должны стать примером для будущих поколений, а память о тех, кто отдал жизнь за других, — сохраниться навсегда.