В бразильском городе Куяба золотистый ретривер по кличке Тереза помог двухлетней девочке, которая упала в бассейн, пока мать ненадолго отлучилась в дом. Собака подплыла к ребенку и помогла ему удержаться на поверхности воды до возвращения женщины. Об этом сообщает The Nightly.

Происшествие случилось в городе Куяба. Девочка по имени Майте играла во дворе семейного дома. Ее мать Гладисса Филбидо ненадолго отлучилась в дом за куском торта, а старшая сестра ребенка отошла за розовой ванночкой для собаки.

Оставшись одна, Майте подошла к бассейну и встала на ступеньку, но потеряла равновесие и оказалась в воде. На помощь ей бросилась Тереза. Ретривер прыгнул в бассейн и подплыл к девочке, которая обхватила собаку руками и смогла подняться к поверхности.

Через несколько секунд во двор выбежала мать Майте. Увидев дочь в бассейне, женщина сразу прыгнула в воду и вытащила ее. Ребенок не пострадал.

Позже Гладисса рассказала, что обычно девочка не подходит к бассейну без взрослых.

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