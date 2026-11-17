Военнослужащий из России ценой своей жизни спас девочку по имени Аня при эвакуации из Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Рассказ об этом ребенок записала на видео. Ролик был размещен в канале посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника в мессенджере «Макс».

Как пояснила Аня, в комнату попал украинский снаряд, и ее мать в результате этого погибла. Девочка осталась совсем одна. Примерно пять месяцев она провела в подвале, практически не покидая его, поскольку атаки беспилотников не прекращались и оставаться на улице было слишком опасно.

Знакомство с российским бойцом произошло у колодца, куда Аня приходила за водой. Военный приносил ей продукты, регулярно навещал ее и интересовался, не случилось ли чего плохого.

«Он относился ко мне как к дочке», — сказала девочка.

Перед тем как отправиться в отпуск, военнослужащий услышал от Ани просьбу взять ее с собой. Помочь ребенку покинуть город боец согласился. Но по дороге их стал преследовать украинский дрон-камикадзе. Среди кустов мужчина успел отыскать для девочки место, где она могла спрятаться. Аня вспоминает: она укрылась, а вот военному подходящего укрытия найти не удалось. Вскоре беспилотник повернул в его сторону и взорвался. Другой военный, который прибежал на место, проверил у мужчины пульс и констатировал смерть.

Ранее сообщалось, что брошенная украинским пулеметчиком собака дождалась российских бойцов.