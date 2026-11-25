Прошло больше года с того дня, как семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина — бесследно исчезла в тайге Красноярского края. Они отправились в короткую прогулку к скале Буратинка из поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года и не вернулись. Масштабные поиски, в которых участвовали до полутора тысяч человек, не дали никаких результатов: ни тел, ни личных вещей, ни следов борьбы. И вот теперь Следственный комитет раскрыл деталь, которая заставляет по-новому взглянуть на трагедию.

Заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова сообщила: в день исчезновения семья была одета в серо-зеленые костюмы — под цвет листвы.

«Свидетели сообщали, что у семьи Усольцевых были серо-зеленые костюмы — под цвет листвы», — сказала она.

Поиски были осложнены самими Усольцевыми

Казалось бы, небольшая деталь с одеждой мгновенно объяснила, почему поиски с самого начала были практически обречены.

Заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин в эксклюзивном комментарии для aif.ru подтвердил: камуфляжная расцветка одежды — худшее, что можно выбрать для похода в лес, особенно если речь идет о безопасности.

«Если они действительно потерялись в лесном массиве, то, конечно, стоило выбирать яркую одежду. Это однозначный совет вообще всем, кто ходит в лес, за грибами и так далее», — подчеркнул Щетинин.

Серо-зеленые костюмы буквально растворили семью на фоне тайги. Даже если Усольцевы были совсем рядом, с воздуха или с тропы их могли просто не заметить.

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Совет, который может спасти жизнь

Спасатель Щетинин призвал граждан навсегда отказаться от камуфляжной одежды в пользу яркой и заметной для походов в лес.

«Однозначный совет всем, кто выходит в лес за грибами, ягодами и так далее — используйте только яркую одежду. Для этой цели очень хорошо подходит сигнальный жилет, который по правилам должен быть у каждого автолюбителя в машине. Вот это очень хороший вариант, он ничего не весит практически, но очень далеко его видно», — отметил спасатель.

По его словам, такой жилет стоит копейки и продается в любом сетевом магазине. «Жилет стоит небольших денег, его можно купить в любом магазине сетевом», — резюмировал Щетинин.

В первые часы после исчезновения именно яркое пятно в лесу дает поисковикам главный шанс.

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Зима ставит крест на новых поисках

Отвечая на вопрос, реально ли найти пропавших спустя более чем год, Щетинин пояснил, что сейчас это практически невозможно.

«Учитывая, что сейчас в тех местах зима, снег, думаю, шанс найти пропавших именно сейчас довольно небольшой», — заявил спасатель.

С этим согласны и в СК. Последние масштабные поиски проводились в июне-июле 2026 года и ничего не дали. В зимний период следствие делает ставку не на прочесывание тайги, а на работу со свидетелями и анализ материалов уголовного дела. Приоритетными версиями остаются несчастный случай и возможное совершение в отношении членов семьи преступления.