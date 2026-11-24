Пятеро военнослужащих погибли в результате крушения военного вертолета в Турции. Об этом сообщили во вторник в турецком оборонном ведомстве.

«В результате крушения вертолета ВВС Турции погибли пятеро наших военных», — отмечается в сообщении министерства.

Ранее стало известно, что трагедия с вертолетом модели Eurocopter AS-532 произошла в ходе выполнения планового тренировочного полета над территорией провинции Эскишехир.

Сразу после инцидента представители министерства обороны проинформировали об обнаружении обломков воздушного судна и начале поисково-спасательных мероприятий.