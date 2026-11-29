Беспилотники в сторону Самарской области в ночь на 29 ноября запустили из определенного региона Украины, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью российские силы ПВО отразили атаку 1017 украинских беспилотников. Дроны сбили над Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской областями, Крымом и другими регионами РФ.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о введении беспилотной опасности в 00:22 по московскому времени. Спустя пять часов он сообщил об отмене этого режима.

Позже глава региона уточнил, что ночью было сбито около 20 вражеских беспилотников. По его словам, противник был нацелен на промышленные предприятия. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал.

Кроме того, о массированной атаке сообщил глава Тольятти Илья Сухих. Последний отметил, что на месте падения обломков беспилотников работают экстренные службы.

«Для этой террористической атаки противник выбрал Харьковскую область. Именно оттуда осуществлялась атака на российскую территорию», - пояснил военный эксперт.

Ранее генерал сообщил, откуда ВСУ запустили 462 БПЛА на Московский регион.