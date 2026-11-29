Сони украинских дронов пытались атаковать российские регионы в ночь на 29 ноября. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru сказал, откуда запустили дроны в сторону Пензы.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью российские силы ПВО отразили атаку 1017 украинских беспилотников. Дроны сбили над Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской областями, Крымом и другими регионами РФ.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что при падении беспилотника на территории Пензенского района повреждения получил жилой дом. В результате атаки пострадала женщина. Глава региона уточнил, что ранения оказались легкими, госпитализация не потребовалась.

«Харьковская область является тем регионом, откуда осуществлялась эта атака на российскую территорию. ВСУ постоянно меняют регионы и места запуска беспилотников, чтобы не попасть под ответный удар», - пояснил военный эксперт.

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