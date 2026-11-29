В Пензенском районе женщина получила легкое ранение после падения беспилотника на жилой дом. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс».

По словам главы региона, минувшей ночью средства радиоэлектронной борьбы подавили работу украинского беспилотника. При падении аппарат врезался в жилое здание, в результате чего пострадала находившаяся там женщина. Мельниченко уточнил, что госпитализация не понадобилась.

На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы. Энергетики и специалисты газовой службы уже восстановили подачу ресурсов, которая была нарушена после инцидента.

Добавим, в Ростовской области в ночь на 29 ноября сбили свыше 80 беспилотных летательных аппаратов.