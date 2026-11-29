Знамена воинских частей на репетиции парада ко Дню Румынии для защиты от непогоды закрыли черными чехлами, а не мусорными пакетами, сообщило румынское военное ведомство.

«Это защитные чехлы, а не мусорные пакеты. Флаги из текстиля, и на репетициях их укрывают от осадков, пыли и повреждений», - говорится в комментарии ведомства на сообщения пользователей соцсетей о том, что на знамена надели мусорные пакеты.

Кадры с репетиции парада в Бухаресте, которая проходила при ветре, дожде и снеге, появились в соцсетях. На видео знамена были закрыты от непогоды. При этом часть пользователей усмотрела в этом неуважение к государственной символике.

Напомним, парад состоится на площади Триумфальной арки в Бухаресте 1 декабря в 11.00 по местному времени (в 12.00 по мск).

Ранее глава МИД Румынии Дан Некулэеску на пресс-конференции с германским коллегой Йоханном Вадефулем по итогам переговоров в Берлине сообщил, что Бухарест обратился к властям ФРГ с просьбой направить в республику крупный воинский контингент, оснащенный боевой техникой.