В Белгородской области за минувшие сутки в результате атак ВСУ погиб мужчина, еще 14 человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

По его словам, смертельный случай произошел в Волоконовском округе. Еще 14 человек пострадали в Белгородском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском округах. Среди раненых — годовалый ребенок.

Девять пострадавших остаются в стационарах, уточнил глава региона.

Ранее сообщалось о гибели 65-летнего мужчины при атаке беспилотника в Брянской области.